Toyota meest gestolen automerk van Nederland

Er zijn vorig jaar meer personenauto's gestolen dan in 2021. In totaal zijn er in 2022 bijna 6.000 auto's ontvreemd. Toyota blijkt in trek bij het boevengilde. Niet alleen is Toyota het meest gestolen automerk van Nederland, ook is het meest gestolen automodel in Nederland van dat merk.

In 2022 zijn in Nederland 5.973 personenauto's gestolen. Dat zijn er 11 procent meer dan in 2021. Dat meldt het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Wel ligt het aantal gestolen personenauto's lager dan in 2019, het jaar voor de uitbraak van het coronavirus. In 2019 werden immers 7.107 personenauto's gestolen. Van alle gestolen personenauto's werd 45 procent teruggevonden. De diefstal van lichte bedrijfswagens is met 23 procent gestegen naar 1.394 stuks.

Toyota stoot Volkswagen van de troon, maar wellicht niet op de manier die Toyota-rijders het liefst zien. Vorig jaar was Volkswagen nog het meest gestolen automerk, maar dit jaar is dat met afstand Toyota. Van alle gestolen personenauto's vorig jaar waren er namelijk 1.036 een exemplaar van het Japanse merk. Dat betekent dat ruim 17 procent van alle in 2022 gestolen personenauto's een Toyota was. Het aantal in 2022 gestolen Toyota's ligt 83 procent (!) hoger dan in 2021. 43 procent daarvan wordt overigens weer teruggevonden. Maar liefst 1 op 635 Toyota's in Nederland werd vorig jaar gestolen.

Volkswagen is na Toyota het meest gestolen automerk in Nederland. Er werden vorig jaar 793 Volkswagens ontvreemd, 6 procent minder dan in 2021. Plekken drie tot en met vijf worden ingenomen door Peugeot (452 stuks), Renault (409 stuks) en Audi (339 stuks).

Meest gestolen automerken in Nederland - 2022

Merk Aantal Procentuele toe- of afname Diefstalrisico Terugvindpercentage Toyota 1.036 stuks +83% 1 op 635 43% Volkswagen 793 stuks -6% 1 op 1.391 47% Peugeot 452 stuks +18% 1 op 1.452 44% Renault 409 stuks -9% 1 op 1.517 36% Audi 339 stuks +2^% 1 op 971 45%

Meest gestolen modellen in Nederland - 2022

De Toyota RAV4 was in Nederland in 2022 met afstand het meest gestolen model. Er zijn in Nederland vorig jaar 465 exemplaren gestolen, maar liefst 156 procent meer dan een jaar eerder. Bijna 8 procent van alle vorig jaar gestolen auto's was dus een Toyota RAV4. Dat komt er op neer dat 1 op de 78 in Nederland RAV4's in Nederland vorig jaar is ontvreemd. Vorig jaar was de Volkswagen Golf nog de meest gestolen auto van Nederland. Die staat dit jaar op de tweede plek (290 stuks). Op plek vier en zeven vinden we ook Toyota's: de Auris en de C-HR. Hybride modellen zijn onder meer populair in het duistere circuit vanwege de kostbare metalen in de katalysator. Dat bewijst in ieder geval de Auris. Van de 193 gestolen exemplaren werd namelijk 73 procent teruggevonden zonder katalysator.

Volgens het LIV is de diefstal van elektrische en hybride voertuigen vorig jaar met 74 procent toegenomen tot 1.002 stuks. Maar liefst 771 daarvan waren een Toyota. Personenauto's van drie, vier en vijf jaar oud worden relatief het vaakst ontvreemd en zijn goed voor 27 procent van alle diefstallen. Er zijn vorig jaar 8 procent minder auto's gestolen van 0 tot 3 jaar oud. Opvallend: modellen van 20 jaar of ouder werden vorig jaar 18 procent vaker gestolen dan in 2021.

Merk Model Aantal Diefstalrisico Terugvindpercentage 1 Toyota RAV4 465 1 op 78 34% 2 Volkswagen Golf 290 1 op 1.136 50% 3 Volkswagen Polo 162 1 op 965 46% 4 Toyota Auris 297 1 op 300 73% 5 Fiat 500 193 1 op 711 25% 6 Mazda CX-5 174 1 op 246 24% 7 Toyota C-HR 118 1 op 240 28% 8 Ford Focus 105 1 op 1.657 40% 9 BMW 3-serie 104 1 op 1.196 45% 10 Renault Clio 101 1 op 1.679 57%

Automodellen met hoogste risico op diefstal