Volkswagen wil zijn meest bekende modelnamen ook onder het ID-label onderbrengen. Zo heet het elektrische alternatief voor de Polo niet ID2 zoals lang werd gedacht, maar ID Polo. Die Volkswagen ID Polo komt dit jaar nog op de markt. Dit jaar komen ook de toegezegde grondig vernieuwde Volkswagen ID4 en ID3. Het ligt voor de hand dat de komst van die modellen samenvalt met een naamwijziging. We achten het aannemelijk dat de vernieuwde ID4 straks ID Tiguan heet. De vernieuwde ID3 zou op zijn beurt Volkswagen ID Golf kunnen gaan heten. Dat zou immers wel zo consistent zijn. De vernieuwde ID3 en dus mogelijk de nieuwe Volkswagen ID Golf zien we op deze spionagefoto's voor het eerst.

De Volkswagen ID3 is al meerdere keren in meer of mindere mate vernieuwd, maar de opfrisbeurt die het model nu te wachten staat, is een stuk ingrijpender. Volkswagen heeft zijn bekende misleidende stickers uit het magazijn getrokken en op de vernieuwde ID3 geplakt. Vooral de plakkers rond de koplampen verhullen de daadwerkelijke vorm van de koplampen nog. Het is zeer waarschijnlijk dat zich achter het stickerwerk kijkers schuilhouden die lijken op die van de reeds genoemde ID Polo. Het zou zomaar kunnen dat Volkswagen zaken als de vooral zwarte achterklep vervangt door een in carrosseriekleur uitgevoerd exemplaar, al is dat voorlopig niets meer dan speculatie.

Afgaande op deze foto's lijkt de ID3 minder hardhandig te worden aangepakt dan de ID4. Die SUV krijgt namelijk veel nieuw plaatwerk, waaronder nieuwe voorportieren. Meer ID Polo-invloeden verwachten we overigens binnenin de ID Golf. Reken dus op een flink vernieuwd interieur met daarin meer fysieke knoppen, zowel op het stuurwiel als op het dashboard. De Volkswagen ID Golf krijgt natuurlijk ook nieuwe techniek. Zo zetten we in op de komst van LFP-accu's die de kosten omlaag moeten brengen.

Vooropgesteld: het staat niet vast dat de vernieuwde ID3 straks ID Golf heet. Wellicht vindt Volkswagen een opnieuw opgefriste ID3 'te dun' om zijn waardevolste modelnaam aan te verbinden.

Nu al een elektrische Golf kopen

Op basis van de vorige generatie Volkswagen Golf bestond al een elektrische versie: de Volkswagen e-Golf. Die wordt al jaren niet meer nieuw verkocht, maar is wél als occasion te koop. In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek vind je momenteel zo'n 100 gebruikte exemplaren. Het e-Golf-feest begint bij zo'n €8.500. Voor dat geld krijg je een 10 jaar oud exemplaar met 150.000 kilometer ervaring en een geclaimde SOH van 81 procent. Jonge exemplaren uit 2020 gaan vanaf zo'n €12.500 van de hand. Let wel: ook een e-Golf met piepjonge en frisse accu biedt geen groot bereik, maar is wel een fijn rijdende en complete auto.

Ga je liever een gebruikte Volkswagen ID3 kopen? Dan heb je de keuze uit maar liefst bijna 700 exemplaren!