Top 5: populairste compacte hatchbacks van het moment

De strijd in de compacte klasse pakte afgelopen maand uit in het voordeel van Toyota: maar liefst 668 nieuwe exemplaren van de Yaris kregen een kenteken, waarmee de kleine rakker op de Kia Niro na zelfs de bestverkochte auto van de maand was! Welke hatchbacks uit de compacte klasse treden in zijn kielzog? Deze vijf werden in augustus het vaakst op kenteken gezet.

1. Toyota Yaris - 668 exemplaren

'No more boring cars', dat is het credo waarmee Toyota-topman Akio Toyoda de afgelopen jaren een behoorlijke verandering bij het merk heeft teweeggebracht. De huidige Yaris oogt strakker en dynamischer dan voorheen, met de extra heftige GR Yaris als sportief uithangbord. Die heeft echter maar weinig gemeen met de reguliere Yaris. Het model legt Toyota in Nederland bepaald geen windeieren: afgelopen maand stootte de Yaris de Polo in de compacte klasse (het B-segment), van de troon. De twee ontlopen elkaar niet veel. Over het hele jaar bezien gaat de Yaris er eveneens met de winst vandoor: in totaal zijn er in 2021 tot op heden 5.266 nieuwe Yarissen op kenteken gezet. Interesse in een Yaris, maar geen zin om de hele cataloguswaarde in één keer op te hoesten? Check alle aanbiedingen van private-leaseaanbieders in onze private lease vergelijker.

2. Volkswagen Polo - 645 exemplaren

De Volkswagen Polo kreeg dit jaar een opfrisbeurt, maar de gefacelifte versie staat nog niet bij de dealer. Het gaat nek aan nek tussen de Polo en de Yaris, want afgelopen maand bedroeg het verschil slechts 23 exemplaren. In juli ging de Polo er nog met de winst vandoor met 919 nieuw geregistreerde exemplaren, tegenover 899 voor de Yaris. Bekeken over het hele jaar valt de nek-aan-nekrace uit in het voordeel van de Yaris met 5.266 exemplaren tegenover 5.212 Polo's. Het zal moeten blijken of de facelift van de Polo daar nog wat aan gaat veranderen. De meest recente private lease-aanbiedingen van de Polo vind je in onze private lease vergelijker.

3. Opel Corsa - 309 exemplaren

Na de Volkswagen Polo staat er op het eerste gezicht weer een Duitser in het lijstje: de Opel Corsa. Inmiddels vloeit er echter Frans bloed door de aderen van de compacte Opel, want hij deelt een groot deel van zijn genen met de Peugeot 208. Afgezien van het logo is er dus weinig Duits meer aan. De Opel deed het afgelopen maand in ons land beter dan zijn broer van Peugeot. 309 exemplaren werden op kenteken gezet, terwijl de 208 bleef steken op 243 exemplaren. Daarmee is de Corsa begonnen aan een inhaalrace. In onze private lease vergelijker zie je de meest actuele leaseprijzen per aanbieder voor de Corsa.

4. Peugeot 208 - 243 exemplaren

De Opel Corsa heeft de afgelopen maand het gat met zijn Franse broer weliswaar iets verder gedicht, maar over het gehele jaar is de 208 met 3.910 auto's tegenover 3.841 Corsa's nog steeds de winnaar in de familiestrijd. In augustus daalde de verkoop van de 208 behoorlijk: van 329 exemplaren in juli tot 243 in de afgelopen maand. De tweede generatie van de 208 draait mee sinds 2019. Met de 'slagtanden' die fungeren als led-dagrijverlichting oogt de compacte Fransoos behoorlijk agressief, zeker in combinatie met de optionele led-koplampen met drie verticale spijlen aan weerszijden. Hoe de 208 het in de private lease doet, check je in onze private leasevergelijker.

5. Seat Ibiza - 171 exemplaren

In de top 5 van de bestverkochte hatchbacks in de compacte klasse is de Seat Ibiza de hekkensluiter. Net als de Volkswagen Polo heeft ook de Ibiza onlangs een facelift gehad, waarbij de eerste exemplaren in juli geleverd werden. De facelift van de Ibiza is overigens een stuk milder dan die van de Polo. Of dat op termijn ook terug te zien is in de verkoopcijfers, valt nog te bezien. Van juli op augustus steeg de verkoop van de Ibiza in ieder geval licht: van 162 naar 171 exemplaren. Alle private leaseprijzen van de Ibiza zijn hier te vinden.