Facelift voor Seat Ibiza

De Seat Ibiza blies begin dit jaar vier kaarsjes uit en dat betekent dat Seats variatie op het Polo-thema klaar is voor een facelift. Zo heeft elke Ibiza voortaan rondom ledverlichting, al zijn full-ledkoplampen nog wel optioneel. De uiterlijke aanpassingen zijn verder vrij summier. Er zitten nieuwe lichtmetalen wielen op de compacte hatchback en de modelnaam Ibiza prijkt voortaan centraal op de achterklep. Seat hanteert daarbij een lettertype dat we al achterop de Tarraco, Leon en vernieuwde Arona zien. Net als die bijgepunte Arona krijgt ook de Ibiza een in twee chroomkleuren uitgevoerd Seat-embleem. Verder is de Spanjaard straks leverbaar in twee nieuwe lakkleuren.

Vanbinnen zijn er grotere wijzigingen. Net als de vernieuwde Arona krijgt de gefacelifte Ibiza een nieuw interieur dat volgens Seat is opgebouwd uit fijner aanvoelend soft-touch-materiaal. Het voorheen in de middenconsole geïntegreerde infotainmentsysteem verhuist een verdieping omhoog en steekt voortaan uit het dashboard. Het kleinste infotainmentscherm heeft een diameter van 8,25-inch. De grotere variant telt 9,2-inch. Ook de software van het systeem is vernieuwd. Voortaan zijn smartphones via Android Auto en Apple Carplay ook draadloos aan het systeem te koppelen. Wie 'Hola Hola' zegt, kan vervolgens het systeem commando's geven.

Ook de Ibiza profiteert van de komst van een met leer bekleed stuurwiel dat standaard is op de Xcellence- en FR-uitvoeringen en dat optioneel is voor de Style. Rond de nieuwe ventilatieroosters is in de FR- en Xcellence-versies ledsfeerverlichting geplaatst. Geen facelift zonder de komst van actuele veiligheidssystemen en dus is de Ibiza voortaan ook verkrijgbaar met Travel Assist, Lane Assist en verkeersbordherkenning. Side Assist is verbeterd én de Ibiza is optioneel voorzien van High Beam Assist.

Motoren

De vernieuwde Ibiza is voortaan niet meer met dieselmotoren leverbaar en dus komen de 95 pk en 115 pk 1.6 TDI's te vervallen. De 80 pk en 93 Nm sterke atmosferische 1.0 MPI blijft de instapmotor. Die altijd aan een handgeschakelde vijfbak gekoppelde benzinemotor heeft weer de 95 pk 1.0 TSI boven zich die eveneens alleen met de handgeschakelde vijfbak is te krijgen. Een stap daarboven staat de 110 pk variant die met een handgeschakelde zesbak en met een DSG7-automaat leverbaar is. De 150 pk 1.5 TSI is wederom de krachtigste benzinemotor. Seat zet ook een 90 pk 1.0 TGI op de internationale leveringslijst, een 160 Nm leverende driecilinder die zowel benzine als aardgas (cng) lust en die altijd is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Nederland blijft er helaas van verstoken.

Prijzen en specificaties voor de Nederlandse markt volgen spoedig.