Toyota geeft gebruikte GR Yaris extra kracht

Toyota GR Yaris
Joas van Wingerden
De Toyota GR Yaris is niet bepaald voor de poes, maar er zit nog meer in de kleine geweldenaar dan er aanvankelijk uit werd gehaald. Mensen met een gebruikte GR Yaris kunnen nu aankloppen bij Toyota voor meer koppel.

De Toyota GR Yaris kreeg aanvankelijk een 261 pk en 360 Nm sterke 1.6 driecilinder, maar na een vernieuwingsronde stampt de kleine scheurneus maar liefst 280 pk en 390 Nm uit zijn relatief compacte blokje. We kunnen ons niet voorstellen dat er überhaupt teleurgestelde GR Yaris-eigenaren zijn, maar natuurlijk is het wel lekker als jouw wat oudere GR Yaris ook nog een beetje van de vernieuwing kan profiteren. Dat kan nu! Toyota biedt een zogeheten Factory Tuning aan, waarbij het koppel van de GR Yaris van 2020-2023 omhoog gaat naar 380 Nm. Nog net niet helemaal wat de huidige doet, dus, maar toch een stukje meer in de buurt.

Daar blijft het overigens niet bij: je kunt de afstelling van de auto ook laten aanpassen. Zo kun je gaan voor Rally (snelle gasrespons, licht stuurgevoel, 55:45 verdeling van de vierwielaandrijving), B-Road (snelle gasrespons, zwaar stuurgevoel, 50:50 verdeling van de vierwielaandrijving) of Race (medium gasrespons, zwaar stuurgevoel, 45:55 verdeling van de vierwielaandrijving). Zit jouw ultieme combinatie daar nog niet bij, dan kun je naar wens in overleg met de dealer ook nog een eigen instelling kiezen. De prijs voor het hele verhaal: €945.

