Volkswagen Polo vernieuwd

De Volkswagen Polo is vernieuwd. De in 2017 op de markt gebrachte huidige generatie Polo krijgt een facelift waarbij vooral het uiterlijk wordt vernieuwd. Daar blijft het niet bij, ook is er nieuws met betrekking tot het binnenste van de Polo. De gefacelifte Volkswagen Polo staat nog dit jaar bij de Nederlandse dealers.

Volkswagen voert een facelift op de Polo door die het model visueel een stuk dichterbij grote broer Golf brengt. Volkswagen staat over het algemeen niet bekend om de grondige designwijzigingen die het tijdens facelifts introduceert. Des te opmerkelijker is het dat de Volkswagen Polo vanbuiten juist relatief grondig wordt aangepakt.

De vernieuwde Volkswagen Polo krijgt een voor het model compleet nieuw gezicht dat grote gelijkenissen vertoont met dat van de Golf. De voortaan standaard ledkoplampen zijn nieuw van vorm en hebben een uitloper aan de onderkant. De led-dagrijverlichting bestaat uit meerdere lagen en is onderin de unit gehuisvest. De lijn van de leddagrijverlichting wordt doorgetrokken door een brede ledstrip aan de onderkant van de nieuwe en veel plattere grille. Die brede ledstrip, slechts onderbroken door het Volkswagen-logo, kennen we natuurlijk ook al van de Golf. Opvallend: de vernieuwde Polo krijgt vanaf de Style-uitvoering matrix-ledkoplampen. Polo's met deze meest uitgebreide verlichting hebben tevens dynamische richtingaanwijzers en de reeds genoemde brede ledstrip die op de versies met reguliere ledkoplampen een chroomstrip lijkt te worden. Lager op de neus zit bij alle versies een nieuwe voorbumper, al verschilt het exacte ontwerp van de bumper per uitvoering.

Ook aan de achterkant van de Polo gaat de boel op de schop. En ook hier heeft de opvallendste vernieuwing betrekking op de verlichting. Het is gedaan met de vrij eenvoudige, vierkante achterlichten van het origineel. De vernieuwde Polo krijgt nieuwe achterlichten die - je raadt het al - net als bij de Volkswagen Golf doorlopen in de overigens ook compleet nieuw gevormde achterklep. Een opvallend designdetail is de vouw die vanuit de hoeken van de achterlichten omhoog de C-stijl induikt en daarin doorloopt in de vouw die daar al zat. Centraal op de achterklep zit het als voorheen het Volkswagen-logo. Nieuw is echter de uitgeschreven modelnaam van de auto die we eronder lezen. Net als aan de voorkant is ook de bumper achteraan de Polo herzien. De uitsparing voor de kentekenplaat is stukken breder en loopt aan weerszijden over in horizontale reflectoren. Ook het zwarte inzetstuk in de bumper zelf is opnieuw getekend. Volkswagen brengt verder onder meer nieuw lichtmetaal naar de Polo.

Ook ín de Polo zijn er vernieuwingen doorgevoerd. Zo herziet Volkswagen onder meer de infotainmentsystemen. Het voorheen maximaal 8-inch grote infotainmentscherm is voortaan tot 9,2-inch groot. De 8-inch grote variant blijft bestaan. Het systeem ondersteunt onder meer een draadloze Android Auto- en Apple Carplay-verbinding. Onder de centraal geplaatste ventilatieroosters zit - indien de Polo is uitgevoerd met automatische airconditioning - een geheel nieuw bedieningselement. De druk- en draaiknoppen van weleer maken plaats voor aanraakgevoelige knoppen en sliders. Ook dit kennen we van auto's als de Golf, Passat, ID3 en ID4. Achter het stuur zit afhankelijk van de gekozen versie een 8 of 10 inch (Pro) grote versie van Digital Cockpit, het digitale instrumentarium van de Volkswagen Groep. Analoge klokken zijn er dus niet meer. Ook is een radio met 6,5 inch groot scherm voortaan standaard.

Uitvoeringen en R-Line

De Volkswagen Polo wordt natuurlijk weer leverbaar in een uitvoering die R-Line heet. Deze sportief uitgedoste versie heeft niet alleen dynamischer ogende bumpers, maar ook chroomkleurige elementen onderaan de achterbumper die moeten lijken op twee sets dubbele knalpijpen. In Europa wordt de Polo verder leverbaar als naamloze basisversie, als Life, Style én als sportieve GTI die we in de zomer te zien krijgen. Uitvoeringen Trendline, Comfortline en Highline keren niet meer terug.

De standaarduitrusting van de Polo is na de bijpuntsessie uitgebreid. Zo beschikt de naamloze basisuitvoering van de Polo straks over handmatige airco, elektrisch bedienbare ruiten voor en achter, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, een multifunctioneel stuurwiel en spiegelkappen die net als de handgrepen in carrosseriekleur zijn uitgevoerd.

Veiligheidssytemen

Net als de vernieuwde Seat Ibiza profiteert ook de gefacelifte Polo van nieuwe passieve en actieve veiligheidssystemen. Daar zit voor de Polo een extra bijzonderheidje bij. Net als de Toyota Yaris krijgt de Polo namelijk een plofzak tussen de voorstoelen die moet voorkomen dat de voorste inzittenden bij een aanrijding op elkaar klappen. Volkswagen geeft de Polo optioneel IQ Drive Travel Assist, een systeem dat op de snelweg semi-autonoom rijden (niveau 2) mogelijk maakt. Polo's met Travel Assist krijgen een stuurwiel met aanraakgevoelige knoppen in plaats van druktoetsen. Daarnaast is Side Assist verbeterd en is Lane Assist voortaan standaard. De adaptieve cruisecontrol past voortaan automatisch zijn snelheid aan voor bochten. De Polo heeft verder onder meer uitgebreide Front Assist en Rear Traffic Alert.

Motoren

De vernieuwde Polo komt in Europa net als voorheen beschikbaar met een 80 pk sterke 1.0 MPI en met 95 en 110 pk sterke 1.0 TSI's. De 95 pk sterke versie heeft standaard een handbak en is optioneel met een DSG7-automaat te krijgen. Die automatische transmissie is standaard op de 110 pk sterke Polo. Ook brengt Volkswagen een 90 pk sterke 1.0 TGI naar de Polo, een machine die aardgas lust maar waarvan nog maar moet blijken of hij ook naar Nederland komt. Dieselmotoren waren in de Polo al even niet meer te krijgen en die keren ook niet meer terug. Nog een opvallende afwezige: de in 2020 gelijktijdig met de diesels uit het Polo-gamma weggeknipte150 pk sterke 1.5 TSI komt niet terug naar de Polo. Mild-hybride benzinemotoren heeft de vernieuwde Polo nog niet. Wel zegt Volkswagen tegen AutoWeek dat het mogelijk later per markt bekijkt of mild-hybride motoren welkom zijn.

Prijzen en specifieke informatie voor de Nederlandse markt volgen in aanloop naar de marktintroductie die later dit jaar plaatsvindt.