Renault 5 Diamant: elektrisch verjaardagsfeest

Renault heeft grootse plannen met de 5. Het merk heeft namelijk een volledig elektrisch model in het vat zitten dat in 2024 op de markt komt en waar het met de 5 Prototype in 2021 al een concrete vooruitblik op gaf. De Renault 5 Diamant die in dit artikel de hoofdrol speelt heeft op het oog niets mee te maken, maar is zeker net zo opvallend en heeft een belangrijke overeenkomst met de toekomstige nieuwe elektrische Renault 5.

Deze speciale Renault 5 is de vrucht van een samenwerking tussen de Franse ontwerper Pierre Gonalons en de afdeling van Renault die zich voornamelijk bezighoudt met het ontwikkelen en combineren van kleuren en materialen. De opvallende showauto weesrpiegelt hoe Gonalons de toekomst van de auto voor zich ziet en is niet bang daarbij een stevige dosis interieurdesign te injecteren.

Eerst de buitenkant. De Renault 5 Diamant is in de basis een oer-5 die behoorlijk is gladgestreken. De koplampen zijn vervangen door op stokjes geplaatste en dus uit de auto priemende koplampen die op edelstenen moeten lijken. Het reguliere bumperwerk is net vervangen voor vrijwel volledig gladgestreken exemplaren. Het met uit drie lagen roze lak met goudpigment bespoten 5'je heeft dichter frontje met erin een goudkleurig roostertje en ook de zijspiegels zijn met hun ronde vorm net even anders dan de exemplaren die je op een Renault 5 verwacht te zien. Net als de koplampen zijn ook de achterlichten vervangen door elementen die op grote geslepen diamanten of briljanten moeten lijken. De roosters in de C-stijlen die in het verlengde van de achterlichten liggen zijn vervangen door roosters die lijken op het exemplaar voorop.

Interieur Renault 5 Diamant

Binnenin is de Renault 5 Diamant zo mogelijk nog extravaganter. Het tweespaaks stuurwiel heeft hier plaatsgemaakt voor een ornament dat zich wellicht nog het beste laat omschrijven als een veredelde wokkel. Het opvallende object waarmee je de R5 Diamant in letterlijke zin richting moet geven is gemaakt van met marmer omhuld koolstofvezel. Erachter zien we drie ronde in plaats van hoekige klokjes. In het verder volledig aangepaste dashboard zit onder meer een uitsparing waarin je je als infotainmentsysteem dienstdoende smartphone een plekje kunt geven en het zitmeubilair oogt alsof het in een jaren 70-interieur niet had misstaan. Zaken als de handgrepen in de deurpanelen en de versnellingspookknop ogen als afgevlakte bollen en zijn van met lichtgoud vergulde 'duurzame materialen' gemaakt.

Wat de Renault 5 Diamant dan gemeen heeft met de toekomstige nieuwe 5? Ook deze Renault 5 Diamant heeft een volledig elektrische aandrijflijn, al wordt die niet nader toegelicht.

Nieuwe Renault 5

De nieuwe elektrische Renault 5 die in 2024 op de markt komt maakt zeer waarschijnlijk gebruik van het CMF-B-EV-platform van Groupe Renault. Die 5, die in de vorm van de nieuwe Micra ook een Nissan-broertje krijgt, is niet de enige retro-Renault die het Franse merk in het vat heeft zitten. Zo keert ook de 4 terug. De 4 reïncarneert namelijk als 4ever, een elektrische cross-overachtige waar AutoWeek je eerder al de patentplaten van kon laten zien. Van die 4ever komt zelfs een bestelversie, een heuse Fourgonnette dus. Van de 4 heeft Renault overigens al tweemaal eigenwijze omgebouwde varianten laten zien: de Suite N°4 en de Air4.