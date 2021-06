Renault bevestigt komst R5 en '4ever'

Renault heeft een volledig elektrische nieuwkomer in de ontwikkelingskamers staan, een auto die Renault nu niet aanduidt als Mégane E-Tech Electric, maar als MéganE. Die elektrische MéganE is de productieversie van de Mégane eVision Concept die in oktober 2020 debuteerde. De elektrische MéganE gaat in 2022 in de verkoop, maar er is meer elektrisch Renault-nieuws. Het merk bevestigt nogmaals dat er de Renault 5 Prototype daadwerkelijk in productie gaat. Dat wordt niet de enige nieuwe elektrische Renault met retrodesign. Renault bevestigt namelijk ook dat het op termijn een nieuw model op de markt brengt dat luistert naar de naam '4ever'. Dat 4'tje wijst er natuurlijk op dat deze auto wordt doorspekt met designverwijzingen naar de Renault 4.

AutoWeek kon eind mei al exclusief patenttekeningen van een nieuw studiemodel van Renault laten zien, een auto die met z'n front en achterlichten invloeden van de oer-Renault 4 vertoonde. Zeer waarschijnlijk is de productieversie van die nog te onthullen concept-car de '4ever' waar Renault het nu over heeft. De 4ever lijkt een elektrische cross-over te worden. In oktober vorig jaar heeft Renault de modelnaam 4ever in ieder geval al vastgelegd. Renault laat alvast een paar plaagplaten van die 4ever zien, een auto waar op termijn ook een bestelversie van komt. Een nieuwe 'Fourgonnette' dus!

De elektrische Renault MéganE die volgend jaar op de markt komt, maakt dan gebruik van het reeds onthulde CMF-EV-platform. Het CMF-EV-platform is een modulair en speciaal voor elektrische auto's in het C- en D-segment bestemde basis. Het CMF-EV platform is goed voor auto's met een elektrische actieradius van tot 580 kilometer (WLTP). Tegen 2025 verwacht Groupe Renault dat de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie jaarlijks 700.000 auto's op dit elektrische platform verkoopt. Renault komt ook met een speciaal modulair platform voor elektrische auto's in het B-segment. Dit platform heet CMF-BEV en komt zeer waarschijnlijk onder de nieuwe Renault 5 en de Renault 4ever te zitten. Volgens Renault brengt het nieuwe platform, en de grotere schaal waarop het wordt toegepast, een behoorlijke kostenbesparing met zich mee. Zo zouden nieuwe EV's van Renault op dit platform zo'n 33 procent goedkoper worden dan de huidige Zoe. Het CMF-BEV-platform is gebaseerd op het actuele CMF-B-platform dat onder auto's als de Clio en Captur zit. Sterker nog, alle delen die niet specifiek voor de elektrische modellen zijn ontwikkeld, zijn identiek aan die van de bekende CMF-B-basis. De op stapel staande compacte elektrische modellen van Renault krijgen een 136 pk sterke elektromotor en komen tot 400 kilometer ver op één lading.

Het blijft niet bij de elektrische MéganE, 5 en 4ever. Tot 2025 brengt Groupe Renault namelijk 10 volledig nieuwe EV's op de markt. Zeven daarvan zijn een Renault. Renault geeft direct een teaserschets van een elektrische SUV van waarschijnlijk Kadjar-formaat zien. Alpine heeft op termijn een volledig elektrisch modellengamma dat onder meer uit een A110-achtige, een coupé-SUV en een compacte hatchback komt te bestaan. Ook van deze nieuwkomers geeft Groupe Renault nieuwe schetsen vrij. In 2024 presenteert Alpine z'n eerste elektrische model. Merk Renault zegt dat omstreeks 2025 65 procent van z'n verkoopmix uit geëlektrificeerde modellen bestaat. Daarna gaat het rap. in 2030 moet de verkoop van Renault al voor 90 procent uit EV's bestaan.

Renault sloot kort geleden al overeenkomsten met Envision AESC en Verkor voor de ontwikkeling en productie van accupakketten. Renault wil binnen tien jaar de kosten van accu's met zestig procent hebben teruggedrongen. Ook geeft Renault aan dat het aan nieuwe elektromotoren werkt, exemplaren die tot 45 procent kleiner zijn dan de huidige units en tot 30 procent goedkoper zijn.