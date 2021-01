Renault 5 Prototype: R5 keert terug!

Renault start de komende jaren een enorm modellenoffensief. Het merk lanceert tegen 2025 in Europa maar liefst zeven nieuwe C-/D-segmenters en legt een enorme focus op geëlektrificeerd en volledig elektrisch vervoer. Dat er naast nieuwe C- en D-segmenters ook meer bijzonderheden in het vat zitten, blijkt wel uit de concept-car die Renault nu vrijgeeft. We heten welkom: de Renault 5 Prototype, een vooruitblik op een elektrische nieuwkomer waarmee Renault de aloude 5/Supercinq naar het heden vertaalt. Renault laat zowel een driedeurs- als vijfdeursversie zien.

Eerder deze week doken er al geruchten op dat Renault iconische modellen uit het verleden nieuw leven in zou willen blazen. Daar wordt nu een zeer concreet bewijsstuk van geleverd. Dít is de Renault 5 Prototype, een concrete vooruitblik op een volledig elektrische hatchback die de de 5 moet doen herleven. "De ziel van het merk zit in de wortels," aldus Renault. Het merk omschrijft de Renault 5 Prototype als een elektrische stadsauto.

Hoewel de Renault 5 Prototype duidelijk een nieuw model is, is hij doorspekt met verwijzingen naar z'n voorgangers. Zo is de laadklep die in de motorkap is verwerkt een knipoog naar de luchtinlaat van weleer. Ook zijn de hoekige koplampen en de verticaal georiënteerde achterlichten samen met de iets schuin aflopende bilpartij stuk voor stuk verwijzingen naar de Renaultjes 5 die jaren geleden op elke straathoek te vinden waren. De leddagrijverlichting zit in de bumper en doen met hun hoekige vorm enigszins denken aan de optionele verstralers van het origineel. Renault-adepten krijgen waarschijnlijk ook nog eens weke knietjes van het retro-R5-logo achterop de Renault 5 Prototype. Opvallend is dat Renault voor de afwerking van het dak voor textiel heeft gekozen. Een stukje eigenwijs Frans design.

Renault zegt niet wanneer er een productieversie van de Renault 5 Prototype komt, maar deze concept-car geldt in ieder geval als duidelijk signaal dat Renault zijn rijke modelhistorie zéker niet is vergeten.

Toekomst

Renault lanceert tot en met 2025 veertien nieuwe modellen, waarvan zich er maar liefst zeven in het C- en D-segment bevinden. Zeven van de veertien nieuwkomers zijn ook nog eens helemaal elektrisch. Renault moet een 'techmerk' worden met een grote focus op nieuwe technologie. De fabriek in Flins (Frankrijk) gaat zich ook bezighouden met het reviseren van gebruikte Renaults. Oude bedrijfswagens met dieselmotor moeten er omgebouwd kunnen worden. De oude bestellers krijgen óf een volledig elektrische aandrijflijn óf een machine die met biogas overweg kan. Het hergebruik van oude producten moet voor Renault een extra inkomstenbron worden.

Op EV-gebied komt Renault met twee nieuwe modulaire platforms: CMF-B EV en het eerder geïntroduceerde CMF-EV-platform. Het aantal geëlektrificeerde Renaults in het gamma moet de komende jaren verdubbelen. Opvallend is de reeds genoemde focus op het C-segment. Daarnaast mikt het merk erop dat 35 procent van zijn verkopen uit hybriden en plug-in hybriden zal bestaan en dat 30 procent volledig elektrisch zal zijn. Ook gaat Renault meer aandacht aan brandstofceltechniek besteden, onder meer door een joint-venture aan te gaan.