Renault 4 - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 22 2021

Tussen nu en 2025 wil Renault maar liefst veertien nieuwe modellen onder de eigen merknaam introduceren. Bij dit soort beloftes moet je er eigenlijk vanuit gaan dat er ‘modelvarianten’ worden bedoeld, maar dan nog moet Renault serieus aan de bak. Het accent ligt bij de vernieuwingsslag op grotere modellen in het C- en D-segment, dus van het formaat Mégane en groter. Voor de compacte klasse lijkt Renault echter helemaal op de retro-tour te gaan. Daarvoor zijn diverse aanwijzingen. Allereerst is er het nieuwe logo van het merk, een tweedimensionaal ‘wybertje’ dat sterk doet denken aan het geribbelde exemplaar dat het merk in de jaren 70 introduceerde. Nog duidelijker is de begin dit jaar onthulde Renault 5 Prototype. De knalgele concept-car oogt als een moderne interpretatie van de inmiddels klassieke 5 en gaat volgens Renault-CEO Luca de Meo daadwerkelijk in productie. De retro-5 wordt de opvolger van de Zoe, die uit 2012 stamt.

Daarnaast zijn er steeds meer aanwijzingen voor de komst van een tweede retro-EV, die naar de Renault 4 moet verwijzen. Zo dook er al eens een embleem met een ‘4’ op, precies zoals de 5 Prototype het beeldmerk met een ‘5’ draagt en zagen we de auto vermoedelijk al op deze patentschetsen. Ook geruchten van ingewijden en opmerkingen van De Meo wijzen erop dat er een tweede retrorakker komt. Dat lijkt slim, want Renault heeft een rijke historie en is altijd sterk geweest in compacte modellen die in meer of mindere mate de titel ‘automobiele legende’ verdienen. Fiat bewijst met zijn 500 al jaren dat er flink geld te verdienen valt aan een goed uitgevoerd eerbetoon aan die historie en dat succes ziet Renault natuurlijk ook wel zitten.

Elektrische mini-SUV

De nieuwe R4 moet niet alleen min of meer trouw blijven aan het design van het origineel, maar ook aan diens filosofie. Waar de nieuwe 5 een hip, relatief prijzig kleintje wordt in het vaarwater van bijvoorbeeld de Fiat 500e en Honda E, laat de 4 zich juist voorstaan op een vriendelijk prijskaartje. Hoewel dat nog nergens wordt bevestigd, zou het zomaar eens een al dan niet directe opvolger kunnen zijn voor de Renault K-ZE. Die op de Kwid gebaseerde mini-EV is hier sinds kort leverbaar als Dacia Spring. Net als de Spring wordt de Renault 4 een elektrische mini-SUV. Die carrosserievorm is bijna noodzakelijk om het concept te laten werken, maar staat al met al minder ver van het origineel af dan je zou denken. Ook een klassieke R4 staat immers behoorlijk hoog op de pootjes, zeker naar moderne maatstaven. Om de prijs laag te houden blijft de nieuwe Renault 4 voor wat betreft actieradius en laadsnelheid duidelijk achter bij de duurdere 5. Het is dan ook een echte stadsrakker, een concept dat helaas niet altijd goed lijkt samen te gaan met de grote spreiding van het Nederlandse Randstedelijke gebied. Ook als het gaat om interieur en infotainment kan de R4 om kostentechnische redenen geen bakens verzetten, maar dat hoeft geen bezwaar te zijn. Juist bij een retromodel past een eenvoudig, maar slim getekend binnenste om daarmee de lijn van de buitenzijde voort te zetten.

Zoethoudertje

Die lijn is zonder twijfel de grootste kracht van de nieuwe Renault 4. De vrij hoge, smalle ‘koekblikvorm’ van het succesnummer uit de jaren 60 en 70 laat zich eenvoudig vertalen naar een modern, cross-over-achtig model. Honda kreeg nog wat kritiek te verduren toen het de schattige driedeurs concept-voorbode van de E omtoverde in een vijfdeurs productiemodel, maar die stap is voor Renault niet nodig. Ook de originele 4 was immers een praktische vijfdeurs, precies zoals de huidige markt dat ook vraagt. De raampartij en vooral het geribbelde element op de C-stijl zijn een overduidelijke verwijzing naar het oorspronkelijke model. Ook diens ogenschijnlijk in de grille opgenomen koplampen laten zich eenvoudig vertalen naar het heden, door led-koplampen in een zwart paneel op te nemen. De korte overhangen aan voor- en achterzijde helpen niet alleen het design, maar leveren ook veel binnenruimte op. Aan de achterzijde is het 4-gehalte iets minder hoog, maar zien we met de kleine, verticale achterlichten toch wat herkenbare elementen. Hoewel veel erop wijst dat Renault met minimaal twee modellen de retro-weg inslaat, is marktintroductie nog niet aanstaande. De productieversie van de retro-4 laat nog wel een paar jaar op zich wachten, maar op kortere termijn verschijnt wel de definitieve retro-5 Electric op de markt. Een prima zoethoudertje, wat ons betreft.