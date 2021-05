Nieuwe Renault 4 op patentbeeld!

Enkele dagen voordat Renault zijn toekomstplan Renaulution en daarbij de 5 Prototype uit de doeken deed, doken er geruchten op over mogelijke spiritueel opvolgers van de R4 en R5. De Renault 5 Prototype die op het podium werd getild, gold als concrete vooruitblik op een elektrische 'R5' die omstreeks 2025 op de markt moet komen en tegen die tijd de Zoe vervangt. Over de komst van een designtechnisch enigszins op de R4 geïnspireerd model bleef het echter lang stil. AutoWeek heeft echter enkele patentplaten in handen waarop een studiemodel met designinvloeden van de Renault 4 is te zien.

Op deze patentplaten is een concept-car te zien waarvan niet alleen het silhouet, maar ook de vormgeving van de voor- en achterzijde geïnspireerd lijkt op dat van de R4. Het feit dat de auto op de digitale tekeningen het zonder zijspiegels en handgrepen moet stellen, geeft aan dat het een studiemodel betreft. Hoewel het studiemodel duidelijk wat R4-invloeden heeft, is het niet slechts een R4 in een modern jasje. Op de foto's is namelijk een auto te zien die met z'n hoekige en met zwart kunststof aangeklede wielkasten duidelijk een cross-over is. Daarbij heeft de auto in tegenstelling tot de Renault 4 ook geen derde zijruitje. In plaats daarvan is een roosterachtig paneel in de C-stijl verwerkt. Wel heeft-ie een soort masker in zijn snuit waarin de koplampen zijn ondergebracht. Inderdaad, net als bij het origineel. De achterlichten zitten een stuk hoger in het achterste dan bij de oer-R4, al zijn de units zelf wél vrij smal en verticaal georiënteerd. Ook zijn de zilverkleurige verticale delen in de voor- en achterbumper duidelijke verwijzingen naar de stalen bumpers van de Renault die als inspiratie heeft gediend.

Officieel is nog niet bekend hoe deze zeer waarschijnlijk elektrische spiritueel opvolger van de R4 gaat heten. In de database van het European Union Intellectual Property Office hebben we echter iets interessants gevonden. Renault heeft in oktober 2020 patent aangevraagd op de naam Renault 4Ever. Het zou zomaar kunnen dat de Fransen die benaming bewaren voor het studiemodel en misschien ook wel voor de uiteindelijke productieversie. Mogelijk gaat de R4 als elektrisch cross-over alternatief voor de omstreeks 2025 te verschijnen Renault 5 fungeren. In maart dook overigens al een speciale variant van het nieuwe Renault-logo op met daarin verwerkt het cijfer '4'. Dat er op R4-vlak iets borrelt bij Renault, staat wel vast. Overigens liet Renault medio 2019 al een elektrische uitvoering van de oer-R4 Plein Air zien, een opengeknipte klassieker in de stijl van de Fiat 500 Jolly die e-Plein Air werd gedoopt.