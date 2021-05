De elektrische Renault 5 was er al in de jaren 70

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 30 2020

De Renault 5 keert terug en wel als een volledig elektrisch model. Daarmee wordt oud en nieuw mooi verenigd. Toch is een elektrische Renault 5 niet zo nieuw als het lijkt. In de jaren 70 was er namelijk ook al een elektrische 5.

We mogen de ingenieurs bij Renault dankbaar zijn dat de moed hun niet in de werkschoenen is gezakt nadat ze de eerste testritjes met de 5 Électrique hadden gemaakt. Een actieradius van 110 kilometer is naar huidige maatstaven bescheiden, maar wanneer je als testrijder dat hele eind moet teruglopen naar de werkplaats, kijk je daar vast heel anders tegenaan. Geintje natuurlijk, maar toch doemen er beelden op van een Renault Estafette die zo’n uitgeput, elektrisch Vijfje repatrieert.

Niet verzonnen is dat de kleine hatchback was uitgerust met een vouwdak boven de plek waar normaal de achterbank zat. In de 5 Électrique moest de bank wijken voor 34 loodbatterijen, die een hijskraan in en uit de auto takelde. Dan is een vouwdak wel zo praktisch. De accu’s voedden een gelijkstroommotor, die 7,5 kW – in dit geval telt elk halfje mee – rechtstreeks naar de voorwielen stuurde. Dat lijkt gezien de 1.075 kg die de auto op de schaal bracht – bijna 300 meer dan een 5 TL – amper voldoende voor wandeltempo. Het scheelt inderdaad niet veel: het Vijfje wist met dat handjevol kW’s een vaartje van 60 km/h te bereiken. Kortstondig was 80 km/h mogelijk, maar elektrische snelheidsmaniakken moesten het risico van een vroegtijdige stranding dan nog nadrukkelijker incalculeren. En eventjes snelladen was er niet bij; de loodaccu’s hadden 10 uur nodig om weer helemaal op krachten te komen.

De 5 Électrique was mede ontwikkeld door de Franse energiemaatschappij E.D.F., die wilde onderzoeken of elektrisch rijden mogelijkheden bood voor de toekomst. Renault stapte graag in om dat proces mee te maken. Een goede zet natuurlijk, hoe moeilijk het begin ook was. Renault zou zich tot pionier van het elektrisch rijden voor alledag ontwikkelen en het biedt naast de geheel elektrische Zoe een hybride-versie van de Clio. We mogen ze samen beschouwen als nazaten van die eerste, elektrische R5, want die heeft zeker aan hun ontwikkeling bijgedragen.

90 exemplaren van de 5 Électrique hebben Renault en energiemaatschappij E.D.F. gebouwd. Met een kostprijs van 18.000 franc was het geen partij voor een gewone 5, die nog geen 12.000 franc kostte.