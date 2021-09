Elektrische Renault 5 in 2024 te koop

Zelden werd een studiemodel zo goed ontvangen als de Renault 5 Prototype. Dat die concept-car daadwerkelijk tot een productiemodel leidt, was al bekend. Nu weten we ook dat de elektrische herboren Renault 5 in 2024 op de markt verschijnt.

Renault verraste begin 2021 vriend en vijand met de 5 Prototype. Hoewel er daarvoor al geruchten de ronde deden over de komst van een 'teruggebrachte Renault 5', had niemand verwacht dat Renault de 5 Prototype zo'n herkenbare retrokoets zo geven. De elektrische Renault 5 Prototype gaat in productie, al moet je er nog even op wachten. 2024 is namelijk het jaar waarin de elektrische Renault 5 op de markt komt.

De productieversie van de Renault 5 Prototype gaat als twee druppels water lijken op z'n conceptuele voorbode. Dat is goed nieuws, die 5 Prototype wist bij nagenoeg iedereen de handen op elkaar te krijgen. De concept-car was doorspekt met verwijzingen naar de 5'jes van weleer. We noemen de laadklep in de motorkap die doet denken aan een luchtinlaat, de hoekige koplampen, de verticale achterlichten en de schuin aflopende bilpartij. Technische specificaties van de uiteindelijke nieuwe Renault 5 zijn er nog niet, al komt die nieuwe elektrische retrorakker waarschijnlijk op het CMF-B-EV-platform te staan. Op naar 2024!

Elektrische Renaults

Renault heeft de EV-smaak overigens goed te pakken. Het merk wil dat zo'n 90 procent van zijn verkoopmix in 2030 uit elektrische modellen bestaat. Tijdens de IAA van München presenteerde het merk met de Mégane E-Tech Electric een nieuw elektrisch lid van de Mégane-familie, een auto die volgend jaar op de markt komt. Daar blijft het niet bij. Zo heeft het merk niet alleen de elektrische Renault 5 in het vat zitten, maar komt het ook met de '4ever'. De 4ever wordt een cross-over-achtig model dat is overladen met designverwijzingen naar de Renault 4. AutoWeek kon je van de Renault 4ever eerder al de patentplaten laten zien.

Renault komt verder ook nog eens met een bestelversie van de elektrische 4ever, een nieuwe Fourgonnette dus! Het CMF-B-EV-platform moet volgens Renault door de grote schaal waarop het toegepast gaat worden relatief goedkoop zijn, wat de 4ever en Renault 5 natuurlijk extra interessant maakt. Het CMF-B-EV-platform gaat in ieder geval auto's huisveste n die een 136 pk sterke elektromotor hebben en tot 400 kilometer ver komen op een lading. Groupe Renault brengt tot 2025 tien nieuwe elektrische auto's op de markt. Daar zitten mogelijk ook modellen van Alpine tussen, maar in ieder geval ook een elektrische SUV in het segment van de Renault Kadjar.Renault 5, 4ever en bestelversie 4ever