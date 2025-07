De betekenis van het begrip ‘duurzaam’ is de laatste jaren flink veranderd, maar Greentimer denkt de traditionele en de moderne definitie in één auto te kunnen combineren. Dit Nederlandse bedrijf bouwt youngtimers om tot EV, en begint met de Volvo XC90.

Autolasten verlagen als ondernemer kan op allerlei manieren. Het voordeel van elektrisch rijden zit tegenwoordig vooral in het (mogelijk) goedkope rijden zelf, maar een youngtimer blijft vooral fiscaal aantrekkelijk. Voor wie het gemist heeft: fiscale bijtelling, verschuldigd voor wie een zakelijke auto privé wil gebruiken, wordt bij auto’s van 15 jaar en ouder berekend over de dagwaarde in plaats van de nieuwwaarde. Dat kan flink schelen en verklaart een groot deel van de strak onderhouden, maar oudere Volvo’s, BMW’s en Mercedessen op onze wegen, al moeten de berijders daarvan wel genoegen nemen met een hoog brandstofverbruik en (meestal) dito onderhoudskosten. Het Nederlandse Greentimer denkt aan dat probleem een einde te maken door youngtimers om te bouwen tot EV.

Als demonstratiemodel en eerste productiemodel wordt de eerste generatie Volvo XC90 opgevoerd, maar Greentimer wil in de toekomst jaarlijks één of twee andere modellen presenteren. De XC90 is verkrijgbaar met accupakketten van 55 of 82 kWh. De versie met de kleine accu komt 275 WLTP-kilometers ver, de variant met 82 kWh heeft met 400 kilometer een heel wat bruikbaarder bereik. Een zuinigheidswonder is de XC90 dus ook als EV niet, maar bruikbaar lijkt hij wel te zijn.

Snelladen gaat met maximaal 70 kW, al rept Greentimer ook al over een upgrade naar 80 kW. Bij Fastned heb je vast veel aanspraak met deze auto, dus dan vliegt de tijd voorbij. Interessant is dat de elektrische XC90 maar één elektromotor heeft, die voorin wordt gemonteerd en dus ook de voorwielen aandrijft. De motor is 220 kW (300 pk) sterk en komt daarmee in de buurt van het topmodel van deze generatie XC90, de 315 pk sterke V8.

Onderdelen van Volkswagen en Tesla

Ook heel duurzaam: Greentimer haalt de benodigde onderdelen voor de ombouw uit gebruikte en afgeschreven auto’s. De accu’s komen van Volkswagen en de motor is van Tesla. Greentimer benadrukt uiteraard hoe duurzaam dit alles is en wijst er daarbij ook op dat je zowel een oude auto ‘op rijdt’ als uitstootvrij door het verkeer gaat.

Uiteraard heeft dit alles wel zijn prijs. Een XC90 ombouwen kost op basis van de 52-kWh accu al €27.500 ex btw, terwijl de ombouw naar een EV met de grote accu je op €32.500 komt te staan. Dat is exclusief btw én exclusief Volvo, die je overigens ook kunt laten moderniseren met bijvoorbeeld een modern touchscreen. Of zo’n elektrische Volvo financieel slim is, is sterk afhankelijk van de situatie. Volgens Greentimer kan het zeker voor zakelijke rijders dankzij de youngtimer-regeling al snel uit, maar dat hangt sterk af van het vergelijkingsmateriaal en bijvoorbeeld de gereden kilometers.