Met het voorjaar op volle toeren gaan we wederom op zoek naar drie zonaanbidders. ‘Wederom’, want onlangs besteedden we al aandacht aan drie bijzondere roadsters van Donkervoort, Pilgrim en Westfield. Ditmaal zoeken we het minder Spartaans, maar net zo sportief. Drie heel dikke gebruikte cabriolets voor de prijs van een redelijk aangeklede nieuwe Toyota Aygo X Hybrid, Nederlands populairste nieuwe auto !

Bij een sportieve cabriolet gaan algauw de gedachten uit naar de topless-911. Dat leidt tot pittige occasionprijzen van dit iconische model, terwijl wij niet meer dan 30 mille willen besteden. Er moet tenslotte nog geld overblijven voor zonnebrand of een beschermend hoedje! Geen nood: we hebben drie leuke en krachtige (circa 400 pk) alternatieven voor je gevonden.

BMW 650i xDrive Cabrio - 2012 - 106.358 kilometer - €29.894

Sportief Duits, maar geen Porsche? Dan biedt BMW uitkomst. In Friesland treffen we deze BMW 650i aan die onze wenkbrauwen echter doet fronsen. De verkopende partij geeft aan dat deze zonaanbieder recent een complete motorevisie heeft ondergaan. Dat vinden wij voor een auto die amper een ton heeft gelopen en nieuw €140.000 kostte, nogal schokkend en verre van premium. Maar goed, beter dat die klus geklaard is dan dat de volgende eigenaar ermee wordt geconfronteerd. Tien jaar na zijn geboorte kwam de P-036-GS ons land binnen en plezierde één baasje. Een jaar wettelijke garantie is standaard.

Deze occasion biedt een mooi contrast tussen de zwarte lak en het lichte interieur. De kap is uiteraard van stof. In het interieur zien we elementen van de toenmalige 5- en 7-serie. Er is veel luxe en comfort aanwezig - zelfs de stuurkolom is elektrisch verstelbaar -, maar toch valt de bediening van alle functies reuze mee, dankzij de iDrive-controller in combinatie met een 10,5 inch-HD-scherm dat veel functies overzichtelijk herbergt.

Onder de kap van de 650i een geblazen 4.4-V8 die hoge prestaties koppelt aan relatieve zuinigheid, daarbij geholpen door een achttraps ZF-automaat. Vierwielaandrijving garandeert dat de ruim 400 paarden beheersbaar blijven. De Beier voelt vanaf de eerste meters dan ook steengoed aan. De koets is superstijf (mag ook met een gewicht van bijna twee ton), het stuurgevoel is lekker direct en dankzij de potente, maar veilige aandrijflijn verloopt alles soepel. Met het inzetten van een bocht blijft de koets mooi strak. Wel voel je dat de kilo’s duidelijk aanwezig zijn. Idem bij het remmen: je merkt hoe het gewicht doordrukt wanneer je de cabriolet wilt vertragen. Maar maak je écht een noodstop, dan staat hij verrassend snel stil, met name dankzij de stijfheid en de stabiliteit van de koets, maar dat merk je pas op de limiet. Een machtig 2+2-apparaat; achterin komen volwassenen helaas snel in de knel.

Signalement

Merk BMW

Type 650i xDrive Cabrio

Bouwjaar maart 2012

Kilometerstand 106.358

Vraagprijs €29.894

Waar te koop? Pasma German Premium, Kootstertille

Technische gegevens

Motor V8, 4.395 cc, turbo

Max. vermogen 300 kW/407 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 600 Nm bij 1.750 tpm

Leeggewicht 1.955 kilo

Bagageruimte 300 l

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1:8,8 (NEDC)

0-100 km/h 4,9 s

Topsnelheid 250 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Chevrolet Camaro Convertible 6.2 V8 - 2014 - 142.630 kilometer - €29.950 (incl. btw)

Is zo’n open 650i jou te soft of vertrouw je de techniek niet, dan staat in Drenthe deze brute Chevrolet Camaro voor je klaar met onder diens ellenlange motorkap een van-dik-hout-zaagt-men-planken-V8. De twee stortkokers die de achterbumper doorklieven, garanderen dat iedereen daarvan deelgenoot wordt, of je nu wilt of niet. Buiten dat zie je deze Amerikaan niet over het hoofd, want kijk eens naar die gemene voorzijde! De kortgeleden geïmporteerde HJD-25-P is jonger dan de BMW, maar heeft meer rijervaring. Dat is eveneens te zien aan enkele gebruikssporen aan de bekleding en de lak.

Het interieur van deze muscle car is al net zo retro als diens buitenkant, overigens zonder de moderne tijd te vergeten. Zo tellen dashboard en middenconsole liefst acht meters, maar is ook in een head-up display voorzien. De 6.2 mag dan atmosferisch zijn, cilinderuitschakeling is present om de benzinedorst binnen de perken te houden. Tot slot kun je de zestraps automaat tevens manueel schakelen. De zitpositie is lekker diep. Op weg dan maar! Daar laat de Camaro zijn ware aard zien. Zodra je het gaspedaal vloert, begint de V8-symfonie te bulderen en worden prestaties geleverd die amper voor de Duitser onderdoen. Een dergelijk spektakel heeft een weldadige uitwerking op ongeveer al je zintuigen. Vermogen te over, altijd. In het stuur voel je overigens wel dat je met een cabriolet op weg bent. Op slecht wegdek tordeert de voorsectie, wat ook te zien is aan een trillende binnenspiegel. Gezien het fikse gewicht is er werk gemaakt van de torsiestijfheid, maar toch kon dat beter. Dat geldt ook de besturing: weliswaar direct, maar echt contact met het wegdek is er niet. Het zij hem vergeven, want dit is een gevalletje love or hate it: liefhebbers maakt het niet uit, anderen zijn al afgehaakt. Een eersteklas imagomaker.

Signalement

Merk Chevrolet

Type Camaro Convertible 6.2 V8

Bouwjaar oktober 2014

Kilometerstand 142.630

Vraagprijs €29.950 (incl. btw)

Waar te koop? Autobedrijf Huisman-De Graaf, Ruinerwold

Technische gegevens

Motor V8, 6.162 cc

Max. vermogen 298 kW/405 pk bij 5.900 tpm

Max. koppel 556 Nm bij 4.300 tpm

Leeggewicht 1.920 kilo

Bagageruimte 320 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1:7,6 (NEDC)

0-100 km/h 5,4 s

Topsnelheid 250 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Maserati Spyder Cambiocorsa - 2003 - 112.183 kilometer - €27.500

Voor de laatste kandidaat zoeken we het in zonnig Italië, want daar komen toch wel de meest stijlvolle vierwielers vandaan, uitzonderingen daargelaten. Ben je met zijn tweeën, dan kan de Spyder van Maserati jouw auto zijn, want da’s is een pure tweezitter. Het maakt de auto ruim een halve meter korter dan beide anderen en ook zo’n 300 kilo lichter. Desondanks is diens V8 een eersteklas drinkebroer, met binnen de bebouwde kom een opgegeven verbruik van 1 op 3,5. Voor wie dat niet afschrikt, staat in Gelderland deze Maserati Spyder klaar. Gezien zijn relatief hoge leeftijd valt de kilometerstand mee. Deze drietand kwam in 2012 ons land binnen en versleet sindsdien drie Nederlandse eigenaren. Over versleten gesproken; de softlak is van diverse knoppen op de middenconsole afgebladderd en dat doet helaas afbreuk aan de prachtige ambiance in het interieur (bekleding, analoog klokje, dashboardmeters ...). Bovendien vinden wij het nog altijd jammer dat de kenmerkende boemerang-achterlichten plaatsmaakten voor Volvo S60-achtige exemplaren, maar ja.

De benaming ‘Cambiocorsa’ behelst meerdere rijstanden (van de zestraps sequentiële automaat). Zet je hem in Sport, dan schakelt de bak sneller en hebben de schokdempers een stuggere afstelling. Bovendien wordt een beperkte mate van wielslip toegestaan. Het onderstel van de Spyder heeft daarbij een mooie, speelse balans. De neus reageert scherp en direct, en door het surplus aan vermogen op de achterwielen kun je ‘m prachtig bespelen met het rechterpedaal. Mits je een enigszins ervaren bestuurder bent, want wanneer je in je hoogmoed het ASR uitschakelt, gaat de achterkant een eigen leven leiden bij teveel gas ineens. Smetje zijn de remmen: ze vertragen weliswaar sterk, maar het pedaal voelt sponzig aan. En net als de Camaro Convertible voelt de Spyder niet altijd even solide aan. Het past bij het levendige karakter (de 6 Cabrio is eerder klinisch perfect) van deze klassieke schoonheid.

Signalement

Merk Maserati

Type Spyder Cambiocorsa

Bouwjaar november 2003

Kilometerstand 112.183

Vraagprijs €27.500

Waar te koop? Kien Automotive B.V., Velp

Technische gegevens

Motor V8, 4.244 cc

Max. vermogen 287 kW/390 pk bij 7.000 tpm

Max. koppel 451 Nm bij 4.500 tpm

Leeggewicht 1.630 kilo

Bagageruimte 300 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1:5,4 (NEDC)

0-100 km/h 5,0 s

Topsnelheid 283 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie dikke cabriolets met een achtcilinder. Welke verleidt jou het meest?

Je ziet: voor wie geen open 911 wenst, zijn er genoeg alternatieven. Want naast dit drietal heb je uiteraard ook nog de topless-versies van de Audi R8, de Mercedes-Benz SL, de Lexus SC, de Jaguar XK8 en de Ford Mustang. Wij portretteerden ditmaal drie uiteenlopende modellen: de klinisch perfecte BMW 6-serie, de brute Chevrolet Camaro en voor wie een tweezitter voldoende is, de Maserati Spyder. Welke cabriolet verleidt jou het meest?