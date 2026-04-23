BMW i3 L
BMW i3 krijgt extra koetswerk in een kek kleurtje

Joas van Wingerden
3

BMW heeft op de beursvloer in China natuurlijk ook een fonkelnieuwe BMW i3 staan. Niet zomaar eentje, maar de extra lange BMW i3 L.

BMW doet een verwoede poging om wat opvallendere kleurtinten in het straatbeeld te krijgen, ook al rollen ze in de praktijk toch vaak zwart, zilvergrijs of wit de showroom uit in ons land. In China zijn ze nog iets meer bezig met kleuren en het is dus niet helemaal toevallig dat BMW de i3 daar in het flitsende Isle of Man Green presenteert. Het gaat daarbij ook niet zomaar om een BMW i3, maar om de BMW i3 L. Jazeker, er is meteen een langere versie van de partij.

De extra centimeters van de BMW i3 L zitten in het langere achterportier verscholen en komen natuurlijk ten goede aan de beenruimte achterin.

De BMW i3 L heeft een wielbasis van meer dan drie meter, waar de reguliere op afgerond 2,90 meter blijft steken. Dik 10 cm extra voor de L dus, al weten we nog niet precies op de centimeter nauwkeurig hoeveel er nu bij is gekomen. Ook veel andere specificaties van deze als i3 50 L gepresenteerde langere i3 houdt BMW nog onder de pet. Wel meldt BMW hetzelfde maximale laadvermogen van 400 kW, en de CLTC-actieradius van 'ruim 1.000 km' correspondeert met ruim boven de 800 km WLTP. Dat is dus ook aardig vergelijkbaar met 'onze' i3.

Waarschijnlijk wordt de BMW i3 L niet ook de onze. Deze is logischerwijs vooral voor China en hooguit enkele andere specifieke markten bedoeld. Oh, nog even over dat kleurtje. Komt dat je bekend voor? Dat kan kloppen: de huidige BMW M3 werd in deze tint gepresenteerd.

