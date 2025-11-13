Nieuwe BMW iX3 M: de eerste elektrische M is beresterk

De BMW iX3 is de eerste elektrische BMW van de Neue Klasse en wordt ook het allereerste volledig elektrische M-model. Dat belooft een beul van een sportieve SUV te worden.

De nieuwe BMW iX3 is de allereerste BMW van de Neue Klasse. Wat dat concreet betekent: een nieuwe generatie elektromotoren, fonkelnieuwe accu's met cilindrische cellen, nieuw design én hagelnieuwe software. Momenteel kennen we de BMW iX3 enkel nog als 470 pk sterke iX3 50 xDrive. Natuurlijk komen er nog mildere versies, maar ook sterkere! Van de BMW iX3 komt namelijk ook een beresterke M-versie, al is vooralsnog niet helder hoe potent hij écht wordt.

De vorige generatie BMW X3 perste 480 pk en 620 Nm uit zijn 3.0 zes-in-lijn. De elektrische iX3 50 xDrive zit wat vermogen betreft al op dat niveau. Een volwaardige M-versie gaat daar dus ver overheen. Voor de BMW iX3 M zetten we in op een vermogen van zo'n 700 à 800 pk. Er moet tussen de 50 xDrive en de iX3 M namelijk nog ruimte overblijven voor een M-subtopper die mogelijk M60 gaat heten. Het valt niet uit te sluiten dat een mogelijke iX3 M Competition – een overtreffende trap van de iX3 M – meer richting de 1.000 pk kruipt.

De BMW iX3 M op deze foto's verraadt zijn sportieve M-genen onder meer met zijn sportieve sloffen. Daarachter zien we flinke geperforeerde remschijven met potige en aan de voorzijde blauwe remklauwen. Daarbij heeft de auto aangezet spoiler- en bumperwerk rondom en zelfs de voorklep is anders. Daarin nemen we extra openingen waar.

Uiteraard blijft de BMW iX3 M niet de enige elektrische M-auto van BMW. Zo komt er van de BMW i3 – het elektrische equivalent van de volgende generatie 3-serie – natuurlijk ook een M-versie. Die gaat misschien wel iM3 heten. Die auto is door BMW al eens in camouflagepak getoond. Daarbij vertelde het merk al dat hij maar liefst vier elektromotoren had. Dat belooft dus heel wat voor de iX3 M.