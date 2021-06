Vernieuwde BMW X3 en X4 direct als X3 M en X4 M

BMW lanceert direct de absolute topversies van de vernieuwde X3 en X4. We maken digitaal alvast kennis met de X3 M en X4 M. De beresterke SUV's komen in augustus op de markt en zijn zelfs direct als M Competition te krijgen. AutoWeek heeft de prijzen.

Het BMW-nieuws klotst tegen de plinten. Na de onthulling van de 4-serie Gran Coupé en de presentatie van de gefacelifte X3 en X4 is het nu tijd voor de vernieuwde X3 M en X4 M. Het zal je ongetwijfeld niet verbazen dat ook de absolute topversies van de X3 en X4 op optisch vlak op vergelijkbare wijze worden aangepakt als hun minder bedeelde broertjes. Dat betekent dat de X3 M als X4 M een vernieuwd front met nieuwe koplampen, een herziene grille en aangepaste bumper krijgen. De X3 M krijgt daarbovenop nieuwe achterlichten. Ook het interieur van de twee M-modellen is net als dat van de reguliere X3's en X4's grondig gemoderniseerd.

De vierwielaangedreven BMW X3 M en X4 M hebben in de basis een 480 pk en 620 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn als krachtcentrale, een machine die het tweetal in exact vier seconden naar een snelheid van 100 km/h lanceert. BMW heeft ook weer een M Competition Pack op de bestellijst staan. De X3 M en X4 M hebben als M Competition een tot 510 pk en 650 Nm opgeschroefde zescilinder in hun agressief ogende snuit. Daarmee sprinten de twee power-SUV's in 3,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De M Competitions krijgen onder meer nieuw 21-inch lichtmetaal en zijn uitgerust met M Sportstoelen met elektrisch verstelbare hoofdsteunen en een verlicht M-logo. De topsnelheid van de M-versies is begrensd op 250 km/h. Wie het optionele M Driver's Pack op de prijslijst aanvinkt, kan doordenderen tot 285 km/h. Schakelen gaat in alle genoemde M-versies met een achtraps M Steptronic-automaat. Een sportuitlaat is standaard.

Vanbuiten onderscheiden de volwaardige M-versies van de X3 en X4 zich onder meer met hun bumperwerk van de niet M-modellen. De vernieuwde M-bumpers zijn gelardeerd met grote koelopeningen en zijn een stuk scherper gelijnd dan die van de pre-facelift X3 M en X4 M. Zaken als de buitenspiegels, de openingen in de voorschermen en - bij de X4 M Competition - de achterspoiler zijn in hoogglans zwart uitgevoerd. Twee sets dubbele uitlaatpijpen kunnen op een M-model natuurlijk niet ontbreken en dus zijn ook die weer van de partij. BMW levert de vernieuwde X3 M en X4 M in nieuwe kleuren, waaronder M Carbon Black, M Marina Bay Blau en M Sao Paulo Gelb. Daarbij kun je de sportieve SUV's voor het eerst in een kleur van BMW Individual spuiten. Keuze zat dus. Een volledig digitaal instrumentarium, voortaan net als in de M8 met M View, is net als het 12,3-inch grote infotainmentscherm standaard. Hetzelfde geldt voor een uitgebreid audiosysteem van Harman Kardon.

BMW vraagt € 136.657 voor de vernieuwde X3 M. Voor de aangescherpte BMW X4 M rekent het merk een vanafprijs van € 138.386. Vanaf augustus zijn de twee spierbundels bij de Nederlandse dealers te vinden.