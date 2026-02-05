De Volvo EX60 P12 is nog sneller dan de BMW iX3 en Mercedes-Benz GLC, maar wint niet op elk vlak
Bij Volvo meteen 3 versies
Autofabrikanten houden elkaar scherp in de gaten. Dat levert in korte tijd drie regelrechte rivalen op van BMW, Mercedes-Benz en Volvo. Hoe de EX60 zich houdt tegenover zijn Duitse concurrenten, bekijken we alvast even op papier.
Voor een echte vergelijkende test is het nog veel te vroeg, dus wat je hier ziet is pure theorie. Die theorie onderstreept echter het punt dat de BMW iX3, Mercedes-Benz GLC en Volvo EX60 regelrechte rivalen van elkaar zijn. De auto’s zijn allemaal grofweg 4,80 meter lang, allemaal volledig elektrisch, allemaal buitengewoon krachtig en allemaal het nieuwste en het beste wat deze fabrikanten op elektrisch gebied in huis hebben.
De overeenkomsten gaan echter nog verder. Zo markeren deze auto’s alle drie de komst van een nieuw elektrisch platform, en zijn ze de blauwdruk voor andere elektrische modellen die nog gaan volgen. Bij BMW en Mercedes lijken de specificaties ook nog akelig op elkaar. Beide Duitsers worden gelanceerd als vierwielaangedreven, tweemotorige super-EV met 469 (BMW) of zelfs 489 pk. De accu’s zijn bij de 50 xDrive en 400 4Matic zo’n 100 kWh groot en dat levert een serieus rijbereik op, bij de BMW nog wat meer dan bij de Mercedes. Minder krachtige versies komen later bij deze merken, maar zijn al wel aangekondigd.
Volvo pakt het anders aan en lanceert de EX60 meteen als P6, P10 en P12. Dat betekent achter- of vierwielaandrijving, 374 tot 680 pk en accu’s van 80, 91 of 112 kWh. Een logisch gevolg is dat de Volvo ook een lagere vanafprijs heeft, maar dan vergelijken we wel appels met peren. Voor een eerlijke vergelijking tref je in de tabel hieronder daarom de allerdikste Volvo EX60 P12-versie aan, die overigens een langere levertijd heeft dan de twee goedkopere varianten. Die P12 lijkt met zijn specificaties sterk op de iX3 en GLC, maar heeft wel nog meer vermogen en is dus ook nog sneller. De snellaadpiek ligt iets lager dan bij de BMW, maar een 10-80 procent-tijd van 19 minuten belooft een strakke laadcurve. De bagageruimte van de Volvo verschilt precies drie liter met die van de BMW, maar de Mercedes is zowel voorin als achterin duidelijk de ruimste. De Mercedes is met een opgegeven verbruik van 14,9 kWh/100 km bovendien nipt zuiniger dan de al erg efficiënte BMW, al concludeerden we eerder dat er een duur optiepakket nodig is om dat te halen. De Volvo blijft op dit gebied iets achter, maar scoort alsnog netjes.
Vergelijking: BMW iX3, Mercedes-Benz GLC, Volvo EX60
|iX3 50 xDrive
|GLC 400 4Matic
|EX60 P12 AWD
|Aantal elektromotoren
|2
|2
|2
|Max. systeemvermogen
|469 pk
|489 pk
|680 pk
|Max. systeemkoppel
|645 Nm
|800 Nm
|790 Nm
|Verbruik WLTP
|15,1 kWh/100 km
|14,9 kWh/100 km
|16,0 kWh/100 km
|Actieradius WLTP
|805 km
|673 km
|810 km
|Accucapaciteit
|108,0 kWh
|94,0 kWh
|112 kWh
|DC-laden piek
|400 kW
|330 kW
|370 kW
|DC-laden 10-80%
|21 minuten
|22 minuten
|19 minuten
|0-100 km/h
|4,9 s
|4,3 s
|3,9 s
|Topsnelheid
|210 km/h
|210 km/h
|180 km/h
|Lengte
|4.782 mm
|4.845 mm
|4.803 mm
|Wielbasis
|2.897 mm
|2.972 mm
|2.970 mm
|Breedte
|1.895 mm
|1.913 mm
|1.908 mm
|Hoogte
|1.635 mm
|1.644 mm
|1.639 mm
|Gewicht
|2.260 kg
|2.435 kg
|2.305 kg
|Bagageruimte
|520 liter
|570 liter
|523 liter
|Frunk
|58 liter
|128 liter
|58 liter
|Vanafprijs
|€ 70.583
|€ 72.651
|€ 72.995
Vergelijking: Volvo EX60 P6, P10, P12
Voor een zo volledig mogelijk overzicht laten we hieronder ook nog even de verschillen tussen de drie aandrijflijnen van de EX60 zien. De P6 lijkt voor de meeste mensen eigenlijk de slimste optie en is relatief voordelig, hoewel je voor echte kracht en meer rijbereik toch bij de duurdere versies moet zijn.
|EX60 P6
|EX60 P10 AWD
|EX60 P12 AWD
|Aantal elektromotoren
|1
|2
|2
|Max. systeemvermogen
|374 pk
|510 pk
|680 pk
|Max. systeemkoppel
|480 Nm
|710 Nm
|790 Nm
|Verbruik WLTP
|14,7 kWh/100 km
|15,7 kWh/100 km
|16,0 kWh/100 km
|Actieradius WLTP
|620 km
|660 km
|810 km
|Accucapaciteit
|80 kWh
|91 kWh
|112 kWh
|DC Laden
|320 kW
|370 kW
|370 kW
|0-100 km/h
|5,9 s
|4,6 s
|3,9 s
|Topsnelheid
|180 km/h
|180 km/h
|180 km/h
|Vanafprijs
|€63.995
|€66.995
|€72.995
Wat zou op basis van de theorie jouw nieuwe EV worden van deze drie modellen? En welke versie zou je nemen als het de Volvo wordt? Laat het ons weten!
