Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

De Volvo EX60 P12 is nog sneller dan de BMW iX3 en Mercedes-Benz GLC, maar wint niet op elk vlak

Bij Volvo meteen 3 versies

88
BMW iX3 Mercedes-Benz GLC Volvo EX60 vergelijking
BMW iX3BMW iX3BMW iX3Mercedes-Benz GLC EQMercedes-Benz GLC EQMercedes-Benz GLC EQVolvo EX60Volvo EX60Volvo EX60
Jan Lemkes

Autofabrikanten houden elkaar scherp in de gaten. Dat levert in korte tijd drie regelrechte rivalen op van BMW, Mercedes-Benz en Volvo. Hoe de EX60 zich houdt tegenover zijn Duitse concurrenten, bekijken we alvast even op papier.

Voor een echte vergelijkende test is het nog veel te vroeg, dus wat je hier ziet is pure theorie. Die theorie onderstreept echter het punt dat de BMW iX3, Mercedes-Benz GLC en Volvo EX60 regelrechte rivalen van elkaar zijn. De auto’s zijn allemaal grofweg 4,80 meter lang, allemaal volledig elektrisch, allemaal buitengewoon krachtig en allemaal het nieuwste en het beste wat deze fabrikanten op elektrisch gebied in huis hebben.

De overeenkomsten gaan echter nog verder. Zo markeren deze auto’s alle drie de komst van een nieuw elektrisch platform, en zijn ze de blauwdruk voor andere elektrische modellen die nog gaan volgen. Bij BMW en Mercedes lijken de specificaties ook nog akelig op elkaar. Beide Duitsers worden gelanceerd als vierwielaangedreven, tweemotorige super-EV met 469 (BMW) of zelfs 489 pk. De accu’s zijn bij de 50 xDrive en 400 4Matic zo’n 100 kWh groot en dat levert een serieus rijbereik op, bij de BMW nog wat meer dan bij de Mercedes. Minder krachtige versies komen later bij deze merken, maar zijn al wel aangekondigd.

Volvo pakt het anders aan en lanceert de EX60 meteen als P6, P10 en P12. Dat betekent achter- of vierwielaandrijving, 374 tot 680 pk en accu’s van 80, 91 of 112 kWh. Een logisch gevolg is dat de Volvo ook een lagere vanafprijs heeft, maar dan vergelijken we wel appels met peren. Voor een eerlijke vergelijking tref je in de tabel hieronder daarom de allerdikste Volvo EX60 P12-versie aan, die overigens een langere levertijd heeft dan de twee goedkopere varianten. Die P12 lijkt met zijn specificaties sterk op de iX3 en GLC, maar heeft wel nog meer vermogen en is dus ook nog sneller. De snellaadpiek ligt iets lager dan bij de BMW, maar een 10-80 procent-tijd van 19 minuten belooft een strakke laadcurve. De bagageruimte van de Volvo verschilt precies drie liter met die van de BMW, maar de Mercedes is zowel voorin als achterin duidelijk de ruimste. De Mercedes is met een opgegeven verbruik van 14,9 kWh/100 km bovendien nipt zuiniger dan de al erg efficiënte BMW, al concludeerden we eerder dat er een duur optiepakket nodig is om dat te halen. De Volvo blijft op dit gebied iets achter, maar scoort alsnog netjes.

Vergelijking: BMW iX3, Mercedes-Benz GLC, Volvo EX60

iX3 50 xDriveGLC 400 4MaticEX60 P12 AWD
Aantal elektromotoren222
Max. systeemvermogen469 pk489 pk680 pk
Max. systeemkoppel645 Nm800 Nm790 Nm
Verbruik WLTP15,1 kWh/100 km14,9 kWh/100 km16,0 kWh/100 km
Actieradius WLTP805 km673 km810 km
Accucapaciteit108,0 kWh94,0 kWh112 kWh
DC-laden piek400 kW330 kW370 kW
DC-laden 10-80%21 minuten22 minuten19 minuten
0-100 km/h4,9 s4,3 s3,9 s
Topsnelheid210 km/h210 km/h180 km/h
Lengte4.782 mm4.845 mm4.803 mm
Wielbasis2.897 mm2.972 mm2.970 mm
Breedte1.895 mm1.913 mm1.908 mm
Hoogte1.635 mm1.644 mm1.639 mm
Gewicht2.260 kg2.435 kg2.305 kg
Bagageruimte520 liter570 liter523 liter
Frunk58 liter128 liter58 liter
Vanafprijs€ 70.583€ 72.651€ 72.995

Vergelijking: Volvo EX60 P6, P10, P12

Voor een zo volledig mogelijk overzicht laten we hieronder ook nog even de verschillen tussen de drie aandrijflijnen van de EX60 zien. De P6 lijkt voor de meeste mensen eigenlijk de slimste optie en is relatief voordelig, hoewel je voor echte kracht en meer rijbereik toch bij de duurdere versies moet zijn.

EX60 P6EX60 P10 AWDEX60 P12 AWD
Aantal elektromotoren122
Max. systeemvermogen374 pk510 pk680 pk
Max. systeemkoppel480 Nm710 Nm790 Nm
Verbruik WLTP14,7 kWh/100 km15,7 kWh/100 km16,0 kWh/100 km
Actieradius WLTP620 km660 km810 km
Accucapaciteit80 kWh91 kWh112 kWh
DC Laden320 kW370 kW370 kW
0-100 km/h5,9 s4,6 s3,9 s
Topsnelheid180 km/h180 km/h180 km/h
Vanafprijs€63.995€66.995€72.995

Wat zou op basis van de theorie jouw nieuwe EV worden van deze drie modellen? En welke versie zou je nemen als het de Volvo wordt? Laat het ons weten!

88 Bekijk reacties
BMW iX3 Mercedes-Benz GLC Volvo EX60 Elektrische Auto

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

BMW iX3 Executive 80 kWh | SOH 96% | Pano/Dak | Leder | Apple/Carplay | Adaptieve/Cruise

BMW iX3 Executive 80 kWh | SOH 96% | Pano/Dak | Leder | Apple/Carplay | Adaptieve/Cruise

  • 2021
  • 82.627 km
€ 29.950
BMW iX3 Executive 80 kWh AUTOMAAT | PANORAMADAK | SPORTSTOELEN | LEDER | ADAPTIEVE CRUISE | NAVIGATIE | CAMERA | PDC | DAB | LMV | 12 MAANDEN BOVAG GARANTIE |

BMW iX3 Executive 80 kWh AUTOMAAT | PANORAMADAK | SPORTSTOELEN | LEDER | ADAPTIEVE CRUISE | NAVIGATIE | CAMERA | PDC | DAB | LMV | 12 MAANDEN BOVAG GARANTIE |

  • 2021
  • 142.998 km
€ 27.900
BMW iX3 High Executive 80 kWh | Panoramadak | 360° camera | elektrische stoel met geheugen | Harman Kardon |

BMW iX3 High Executive 80 kWh | Panoramadak | 360° camera | elektrische stoel met geheugen | Harman Kardon |

  • 2021
  • 61.464 km
€ 35.400

Lees ook

Nieuws
BMW iX3

Dankzij €45.000 afschrijving heb je een BMW iX3 al voor minder dan €25.000

Nieuws
BMW iX3

Nieuwe BMW iX3 kan voor een kleine meerprijs twee keer zo snel laden

Nieuws
Volvo EX60

De Volvo EX60 is duizenden euro's goedkoper dan zijn concurrenten

Nieuws
BMW iX3

Er komt een ruimere variant van de BMW iX3 met een heel groot nadeel

Nieuws
Volvo EX60

Dit is het antwoord van Volvo op de BMW iX3 en Mercedes-Benz GLC

Lezersreacties (88)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.