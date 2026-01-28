De BMW iX3 kan voor een kleine meerprijs twee keer zo snel AC-laden. Er is meer iX3-nieuws, al is dat kleiner van aard.

Wie een nieuwe BMW iX3 configureert, kan vanaf nu een nieuwe optie aanvinken die je makkelijk over het hoofd ziet. Voor een relatief kleine meerprijs van €374,50 is de elektrische SUV uit te rusten met wat BMW 'AC Charging Professional' noemt. Daarmee neemt het maximale AC-laadvermogen toe van 11 kW naar 22 kW. Deze AC-aansluiting maakt het ook mogelijk om met maximaal 3,7 kW elektrische apparaten van stroom te voorzien. V2L dus.

Ook zijn er nieuwe lakkleuren: Eucalyptus Grün Metallic en de Individual-kleuren Frozen Space Silver Metallic en Fire Red Metallic. Er valt dus net even meer te kiezen.