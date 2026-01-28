AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Nieuwe BMW iX3 kan voor een kleine meerprijs twee keer zo snel laden
Eucalyptus Groen is nauwelijks groen
De BMW iX3 kan voor een kleine meerprijs twee keer zo snel AC-laden. Er is meer iX3-nieuws, al is dat kleiner van aard.
Wie een nieuwe BMW iX3 configureert, kan vanaf nu een nieuwe optie aanvinken die je makkelijk over het hoofd ziet. Voor een relatief kleine meerprijs van €374,50 is de elektrische SUV uit te rusten met wat BMW 'AC Charging Professional' noemt. Daarmee neemt het maximale AC-laadvermogen toe van 11 kW naar 22 kW. Deze AC-aansluiting maakt het ook mogelijk om met maximaal 3,7 kW elektrische apparaten van stroom te voorzien. V2L dus.
Ook zijn er nieuwe lakkleuren: Eucalyptus Grün Metallic en de Individual-kleuren Frozen Space Silver Metallic en Fire Red Metallic. Er valt dus net even meer te kiezen.
Plaats een reactie
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?
BMW iX3 High Executive 80 kWh 98% SOH LASER|PANO|H&K|HuD
- 2021
- 85.371 km
€ 32.500
BMW iX3 High Executive 80 kWh 100% SOH SHADOW LINE
- 2021
- 123.617 km
€ 27.945
BMW iX3 High Executive 80 kWh | SOH 96,8 % | Panoramadak | Apple Carplay | Keyless | Sfeerverlichting | HUD | BLIS | Navigatie | Cruise Control |
- 2021
- 89.564 km
€ 31.849