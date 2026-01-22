Ga naar de inhoud
Er komt een ruimere variant van de BMW iX3 met een heel groot nadeel

Languit achterin

18
BMW iX3
Lars Krijgsman

BMW komt met een oplossing voor wie de nieuwe elektrische iX3 wil, maar hem te krap vindt. Er komt een ruimere variant van de BMW iX3, maar die heeft een gigantisch nadeel.

Wie de nieuwe BMW iX3 fraai, technisch interessant of dat allebei vindt, kan uitkijken naar een nieuwe variant. Die belooft nog ruimer te worden dan het origineel, en daarin zit je achterin al riant. Die extra ruime BMW iX3 heet voluit BMW iX3 Long Wheelbase en heeft een 10,8 centimeter langere wielbasis. Dat betekent dat de wielbasis zich uitstrekt over een afstand van 3 meter en 6 millimeter, nog langer dan die van de X5!

Alle extra centimeters komen ten goede aan de passagiers op de achterbank. Aan de BMW iX3 Long Wheelbase - of iX3 L - kleeft een nadeel dat net zo groot is als zijn wielbasis lang: hij komt niet naar Europa en dus ook niet naar Nederland. De BMW iX3 is door het samenwerkingsverband BMW Brilliance ontwikkeld. In China, voor China en met China, zo zegt BMW zelf. Dat betekent kennelijk niet dat de iX3 alleen in China wordt verkocht. Ook in Thailand, Indonesië, Maleisië en India komt de langere varianten op de markt.

Veel modellen zijn in China net even langer dan de versies die je in Europa kunt kopen. Zo ook bij BMW. De X3 is er langer, evenals de 3-serie, 5-serie en X5. Ook van een van de grootste concurrenten van de nieuwe BMW iX3 komt een langere versie. Onlangs kon AutoWeek je de eerste foto's van de Mercedes-Benz GLC met EQ Technologie L laten zien. Die heeft 3,03 meter tussen de voor en achteras.

 

