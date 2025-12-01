Nieuwe BMW i3 en BMW 3-serie weer in het openbaar gespot

BMW test opnieuw in één klap zowel de nieuwe 3-serie als de fonkelnieuwe i3. Daarbij is een getraind oog nodig om te zien welke van de twee er voor de lens verschijnt. De eerste reeks foto's is van de BMW i3. Die is onder meer te herkennen aan zijn iets meer gedrongen voorkomen. Niet dat het een korte auto is, maar vergeleken met de nieuwe 3-serie is hij een slagje korter. Dat verschil zit hem vooral in de neus; bij de 3-serie zit er veel meer afstand tussen het voorste portier en het voorwiel dan bij de i3 het geval is.

Verder zijn de verschillen vrij minimaal, zo is ondanks de camouflage ook nu weer goed te zien. Duidelijk is dat zowel de nieuwe BMW i3 als de nieuwe 3-serie is getekend volgens de designfilosofie die aanvankelijk puur voor BMW's nieuwe dedicated EV's bedoeld leek. Dat houdt in dat ze allebei, net als de reeds onthulde nieuwe iX3, een wat rustiger gelijnd ontwerp krijgen dan de wat oudere BMW-modellen van dit moment. In 2023 gaf BMW met de Vision Neue Klasse een duidelijke voorbode op de nieuwe i3 en 3-serie. Wil je er een nog iets beter idee van krijgen, bekijk dan ook zeker deze beelden van een mogelijk meer productierijpe vooruitblik op de nieuwe BMW i3/3-serie eens.

Uiteraard mogen we voor de BMW i3 rekenen op vergelijkbare techniek als in de iX3. Er komen aandrijflijnen met achter- of vierwielaandrijving, waarbij de laatste vermoedelijk minstens al zo'n 400 pk sterk zijn. Een monsterlijk sterke M-versie zit ook in het vat, waarbij we rekenen op (ruim) voorbij de 600 pk vermogen. De nieuwe BMW 3-serie komt logischerwijs met een reeks mild-hybride viercilinders en naar verwachting ook weer met zescilinders op de markt. Zeker voor de M3 zetten we weer in op een zes-in-lijn. Of er ook weer een 4-serie komt, is nog even afwachten. Vooralsnog is daar geen levensteken van, maar het zou ons toch enigszins verbazen als die zonder opvolger blijft.