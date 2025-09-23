Elektrische BMW i3- of i4-achtige duikt op bij iX3

De elektrische BMW iX3 is de eerste, maar zéker niet het laatste model van BMW's Neue Klasse. De volgende wordt een elektrisch alternatief voor de 3-serie dat i3 gaat heten. Het lijkt die BMW i3 of misschien wel de i4 te zijn waar BMW een opmerkelijke glimp van toont.

In de online configurator van de nieuwe en veelbelovende elektrische BMW iX3 hebben de Duitse programmeurs iets bijzonders verstopt. Alhoewel, verstopt: de auto die je op deze schermafbeeldingen speelt de hoofdrol in een handjevol demonstratievideo's waarin BMW de werking belicht van de veiligheidssystemen die je in de iX3 kunt krijgen. We zijn Carscoops erkentelijk voor het ontdekken van de opmerkelijke BMW.

In de video's is een vooralsnog onbekende BMW te zien. De raampartij en de algehele vorm doet vermoeden dat het om een i3-achtige gaat. De nieuwe BMW i3 wordt het elektrische equivalent van de straks minstens zo nieuwe 3-serie. De i3 wordt een échte Neue Klasse-BMW en dat betekent onder meer dat hij op een nieuw EV-platform staat. De basisvorm van de twee auto's komt sterk overeen, al delen de i3 en de nieuwe 3-serie straks net zo weinig met elkaar als de nieuwe iX3 en de X3. Hoe dan ook: die i3 heeft BMW zelf al eens in ingepakte vorm getoond en oogde - zelfs met stickers - meer productierijp dan de virtuele onbekende BMW.

Het ligt niet voor de hand dat de digitale BMW een voorproefje is van de nieuwe i3, daar heeft BMW namelijk al zoveel van vrijgegeven dat duidelijk is dat die anders opdroogt. Mogelijk hint BMW naar een gelikter gelijnd elektrische i3-achtige, een auto die je als nieuwe i4 zou kunnen zien. Een andere mogelijk is dat de auto puur een illustratief doel dient. Hoe dan ook: het levert leuk kijkvoer op. Toch?