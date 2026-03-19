Er is bij BMW terecht veel te doen om de volledig nieuwe elektrische BMW i3. De i3 is tegenwoordig een elektrische sedan die naast de traditionelere 3-serie staat. De BMW i3 waar het allemaal mee begon, kwam inmiddels alweer zo'n 13 jaar geleden op de markt. Hij oogt nog altijd opmerkelijk actueel. Je koopt er al een voor minder dan €8.000!

De nieuwe BMW i3 is na de iX3 de tweede elektrische BMW van de Neue Klasse. Die fonkelnieuwe elektrische sedan fungeert als elektrische 3-serie, maar deelt in de praktijk maar weinig met de huidige en volgende generatie 3-serie. De nieuwe 3-serie gaat er sterk op lijken, maar troont op een compleet eigen platform en krijgt ook een eigen carrosserie. Modelnaam i3 ken je natuurlijk vooral van de eigenwijze elektrische hatchback die BMW medio 2013 presenteerde. Jawel: inmiddels bijna dertien jaar geleden. En dat is hem niet aan te zien. Voor minder dan €8.000 parkeer je al een tweedehands BMW i3 voor de deur.

De BMW i3 is door de jaren heen in diverse varianten geleverd. De elektrische BMW - die er ook anno 2026 nog uitziet als een studiemodel - was er afhankelijk van het bouwjaar als 60 Ah, 94 Ah en 120 Ah, achtereenvolgens elektrische versies met 22 kWh, 33 kWh en 42 kWh grote accu's. Daar bleef het niet bij. De i3 met 22 kWh en 33 kWh accu waren er immers ook met een benzinemotor. Die plug-in hybride varianten van de i3 waarbij de benzinemotor in dit geval als range-extender fungeerde. De voordeligste BMW i3 in het AutoWeek-occasionaanbod is zo'n i3 met range-extender. De grootste accu van 42 kWh was er in combinatie met een 170 pk sterke aandrijflijn, maar kreeg ook een plekje in de krachtigere (184 pk) en als sportievere variant in de markt gezette BMW i3S. In dit artikel tillen we de goedkoopste BMW i3 met 42 kWh accu op het podium. Dat is geen BMW i3S, maar met 170 pk kom je wat vermogen betreft natuurlijk niets tekort.

Een BMW i3S koop je als occasion vanaf €13.995. Voor dat bedrag krijg je een exemplaar waarvan de accu een acceptabele State of Health (SoH) van 89 procent heeft. De BMW i3 120 Ah waarvan je de foto's bij dit artikel ziet, heeft volgens de advertentie een accu met een SoH van 100%. Gezien de kilometerstand van ruim 185.000 wijst dat er ongetwijfeld op dat er ooit een nieuwe accu in is gekomen. Hij is in de kleur Fluid Black uitgevoerd, heeft een met stof bekleed meubilair en zit behoorlijk riant in zijn spullen. De hatchback heeft Keyless Start, een warmtepomp, een middenarmsteun, automatisch dimmende zijspiegels, climate control, parkeerpiepers, het optionele sportonderstel, 20-inch lichtmetaal en ga zo maar door.

Het is een exemplaar uit 2019 dat - gezien de conditie van de accu - het destijds beloofde WLTP-bereik van 310 kilometer vast nog redelijk weet te halen. Het maximum snellaadvermogen van 50 kW is tegenwoordig natuurlijk niet bijster indrukwekkend, maar vergeet niet dat we hier te maken hebben met een BMW die in een inmiddels heel ander tijdperk is ontwikkeld. Dat brengt ons op het uiterlijk. De i3 is nog altijd een bijzondere verschijning waarvan je niet direct de leeftijd af ziet. De achterlichtpartij is verstopt achter een glazen paneel, de i3 heeft een eigenwijze C-stijl, heeft verkeerdom openslaande achterportieren en heeft geen vaste B-stijlen. Voor wie de nieuwe BMW i3 buiten bereik ligt, rijdt voor relatief weinig geld toch een i3 waarvan de leek misschien nog wel denkt dat het een nieuw model is. Dat is niet waar het om gaat, mooi meegenomen is het wel.