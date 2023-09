Highlights BMW Vision Neue Klasse

Concept-car introduceert nieuwe designtaal

Concrete vooruitblik op EV in segment 3-serie

'30 procent groter bereik, 30 procent sneller laden'

Introduceert opvolger voor iDrive

‘BMW vindt zichzelf opnieuw uit’, kopt BMW boven het bericht waarmee het de Vision Neue Klasse publiekelijk maakt. De Duitsers benadrukken daarmee behoorlijk waar de concept-car symbool voor staat: de toekomst van het merk. In die BMW-toekomst vind je veel elektrische modellen, maar ook een compleet nieuwe designtaal.

Neue Klasse: dedicated elektrisch

Wie tijdens zijn jacht op een nieuwe elektrische auto nu de BMW-showroom binnenwandelt, komt daar al een heel stek elektrische auto's tegen. Van de iX1 tot de iX3 en van de i4 en de i7 tot de iX. Die eerste vier zijn elektrische versies van modellen die je ook met verbrandingsmotoren kunt krijgen. Hoewel de iX er enkel met elektrische aandrijflijnen is, deelt die auto wel zijn basis met modellen die ook met benzine- en dieselmachines zijn te krijgen. De Duitsers geloven heilig in wat ze The Power of Choice noemen. Ook in München hebben ze wel oren naar een specifiek voor elektrische auto's ontwikkeld modulair platform. Dat komt er dan ook en wel rond 2025. BMW's modulaire EV-basis gaat dan als basis dienen voor auto's die het merk onder zijn Neue Klasse schaart. Die naam is uiteraard een verwijzing naar de gelijknamige reeks modellen uit de jaren 60 en 70. De twee modellen van de Neue Klasse zijn al aangekondigd: een elektrische sedan in het segment van de 3-serie en een 'sportieve SUV'. Deze Vision Neue Klasse blikt uiteraard vooruit op de eerste, maar geeft dus ook in grote lijnen weg wat je op gebied van design en techniek van de andere Neue Klasses verwachten kunt.

BMW kan een elektrische sedan in het segment van de 3-serie in Europa overigens goed gebruiken. In China verkoopt BMW een i3 geheten elektrische variant van de huidige 3-serie, maar die is hier niet leverbaar. Het Europese elektrische equivalent van de 3-serie zou in Europa - meer nog dan de i4 - een regelrecht antwoord zijn op de Tesla Model 3.

Design

De BMW Vision Neue Klasse borduurt voort op de i Vision Dee die het merk in januari dit jaar tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas presenteerde. Feitelijk is er de afgelopen acht maanden niet heel veel veranderd. De Joyeus Bright gespoten Vision Neue Klasse moet het zonder het jolige stickerwerk en de blije kleurstellingen van de i Vision Dee doen en is over het algemeen concreter ingevuld. Zo is de basisvorm van de auto onveranderd, zijn de voor- en achterzijde minder conceptueel én is de Vision Neue Klasse voorzien van een interieur.

Het silhouet van de BMW Vision Neue Klasse is op zijn zachtst gezegd interessant. De auto heeft een sterk aflopende snuit, die naar voeren toe steeds dieper omlaag duikt en zelfs iets voorover helt. De kaarsrechte schouderlijn eindigt uiteraard weer in een Hofmeister-knik. Minstens zo opvallend is de ietwat aflopende bilpartij die de 5-serie overigens al eerder kreeg. Wie door z'n wimpers kijkt ziet mogelijk invloeden van de BMW E21 - de eerste 3-serie - in het ontwerp terug.

Wie geen liefhebber is van de diep omlaag duikende nierengrilles die BMW op z'n modellen schroeft, kan rustig blijven ademhalen. Hoewel we niet kunnen uitsluiten dat toekomstige BMW's die nog krijgen, zien we daar op deze vrij concrete toekomstvisie in ieder geval niets van terug. De twee componenten van wat voorheen een traditionele grille was, zijn uitgesmeerd over praktisch de hele breedte van de snuit. De koplampen zijn er niet meer aan weerszijden van gehuisvest, maar maken er nu deel van uit. De klassieke ronde en later hoekige 'dubbele koplampen' van BMW maken plaats voor twee diagonale ledstrepen. De BMW moet met zowel zijn koplampen als achterlichten signalen aan de buitenwereld kunnen afgeven. Meer dan enkel verlichting dus. BMW belooft zelfs uitgebreide visuele welkomstscenario's waar ook verlichting aan de onderzijde van de zijruiten een rol bij krijgen. Toe maar.

Net als het front van de Vision Neue Klasse is ook de achterkant van dit studiemodel een concretere versie van de bips die je achterop de i Vision Dee zag. De achterlichten zitten hoog in de achterzijde en zijn - net als de koplampen - gevuld met diagonale ledstrepen. De achterzijde is verder opvallend verstoken van designtechnische prullaria.

Vind je de Vision Neue Klasse niets? Dan word je vast geen fan van de toekomstige BMW's. BMW zegt namelijk dat de Vision Neue Klasse een nieuwe designtaal voor het merk introduceert. Je gaat er dus een boel van terugzien. BMW omschrijft zijn nieuwe huisstijl zelf als "[...] met grote oppervlakken en slechts enkele karakterlijnen die zijn teruggebracht tot de essentie." Minder visuele poespas dus.

Tot 30 procent groter bereik

Wat elektrische BMW's van de Neue Klasse je straks te bieden hebben? Volgens BMW in ieder geval behoorlijk meer dan de huidige modellen. Het merk zegt dat zijn toekomstige EV's 30 procent sneller kunnen laden, een 30 procent grotere actieradius hebben én 25 procent efficiënter zijn. Neue Klasse-EV's krijgen onder meer ronde batterijcellen met een 20 procent hogere energiedichtheid dan de cellen die het nu toepast.

Uitgebreidere technische informatie geeft BMW vooralsnog niet vrij. Wel weten we dat de Duitsers naar eigen zeggen veel aandacht hebben besteed aan het behapbaar houden van het wagengewicht, aan de aerodynamica en aan het warmtemanagement van de batterijen.

iDrive-vervanging

Druk je graag op knopjes of schuif je graag aan schuifjes? Loop dan maar met een enorme boog om de Vision Neue Klasse heen. BMW meldt namelijk trots dat het "[...] analoge bediening heeft teruggebracht naar een minimum." Het interieur is dan ook nagenoeg volledig verstoken van fysieke druk- of draaiknoppen. In het zeer minimalistisch vormgegeven interieur zien we centraal op het dashboard een display zitten en op het stuurwiel komen we aanraakgevoelige knoppen tegen. Veel meer lijkt er niet te zijn. Lijkt, inderdaad.

In de Vision Neue Klasse debuteert namelijk het 'BMW Panoramic Vision'. Daarmee projecteren hard- en software over de gehele breedte van de voorruit informatie. De bestuurder kan wat op het centrale beeldscherm staat met een veegbeweging naar het 'Panoramic Vision' verplaatsen. Ook de bijrijder moet deze projecties kunnen zien. BMW Panoramic Vision wordt een aanvulling op het Head-Up Display waarmee auto's van de Neue Klasse ook worden uitgerust.

De Vision Neue Klasse moet het niet alleen zonder knoppen doen, maar ook zonder leer of kunstleer. De showauto heeft namelijk gewoon stoffen bekleding. Het interieur wordt verder opgeleukt door uitgebreide sfeerverlichting. Verder komen we in het interieur een glanzende hendel tegen om de rijrichting mee te kiezen en zit er in de middentunnel een vak waarin je je telefoon kunt opladen. Doordat de twee voorstoelen elk slechts op één rail staan moeten de achterpassagiers profiteren van extra beenruimte.

Wat vind jij van de BMW Vision Neue Klasse en de nieuwe designtaal die BMW daarmee presenteert? Laat het ons weten in de reacties!