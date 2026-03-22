In Nederland rijden een miljoen auto’s rond met één of meer openstaande terugroepacties. Autobestuurders die geen gehoor geven aan zo’n oproep van de autofabrikant lopen onnodig gevaar en bij een ongeval kan dit ook nadelige gevolgen hebben voor de dekking van de autoverzekering.

BMW is koploper met 143.386 openstaande terugroepacties, zoblijkt uit een analyse van AutoWeek op basis van het RDW-terugroepregister.De laatste terugroepactie vond plaats in februari en maart. Toen riep de autofabrikant duizenden auto’s terug vanwege brandgevaar.

Kosten bijna altijd voor fabrikant

De RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) houdt deze terugroepacties bij in een landelijk register. In Nederland rijden er op dit moment ruim een miljoen auto’s op de weg met een defect dat als gemiddeld of ernstig is gelabeld. Ook nadat de garantie is verstreken, wordt het gebrek in de meeste gevallen kosteloos hersteld, eigenaren van de auto die het betreft krijgen een brief.

Aansprakelijkheid bij ongeluk kan oplopen tot duizenden euro’s

Automobilisten die geen gehoor geven aan een terugroepactie kunnen aansprakelijk worden gesteld bij een verkeersongeluk."Negeer je een oproep, maar raak je wel betrokken bij een verkeersongeluk? Als de verzekeraar kan aantonen dat het ongeluk te wijten is aan het defect van de terugroepactie en dat je de oproep hebt genegeerd dan valt het onder nalatigheid”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer.

Top 10 automerken met meeste openstaande terugroepacties 1. BMW - 143.386 2. Opel - 114.309 3. Mercedes-Benz - 61.278 4. Peugeot - 45.336 5. Ford - 41.064 6. Toyota - 41.022 7. Hyundai - 30.950 8. Volkswagen - 26.685 9. Citroën - 24.495 10. KIA - 22.689 Peildatum RDW-terugroepregister 10 maart 2026

"De verzekeraar kan proberen om zowel de materiële als letselschade op jou persoonlijk te verhalen”, aldus Ypma. „Bij letselschade kunnen de kosten oplopen tot tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s. Zeker als iemand als gevolg van het ongeluk minder of zelfs niet meer kan werken.”

Occasionkopers kunnen checken of er nog een terugroepactie op de auto openstaat. Controleer het kenteken bij de RDW-kentekencheck. Staat er nog een terugroepactie open? Vraag de verkopende partij dan naar een bewijs van reparatie. Ben je van plan je auto te verkopen met een openstaande terugroepactie? Dit kan zeker een belemmering zijn en wantrouwen opwekken bij potentiële kopers. Je doet er dus goed aan om dit eerst op te lossen.