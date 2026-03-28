'Volgens de RDW is mijn geimporteerde BMW 330e twee jaar jonger dan hij is'

Als je een occasion importeert is het wel handig om de juiste datum te hebben waarop de auto nieuw de fabriek heeft verlaten. AutoWeek-lezer Cees van Dorst haalde een BMW 330e touring uit Denemarken maar daarmee ging het mis. Volgens de RDW is de auto van 2025, terwijl de plug-in hybride stationwagon uit 2023 komt.

Cees van Dorst kwam erachter dat het bouwjaar van zijn 3-serie niet klopte doordat hij problemen had met de software van het infotainmentsysteem: “Ik heb een ex-Deense BMW 330e Touring gekocht. De eerste tenaamstelling daarvan zou februari 2025 zijn en da’s ook te zien op de websites van onder meer RDW en Finnik. De fabrieksgarantie zou geldig zijn tot en met februari 2027. Maar contact met de BMW-importeur in verband met softwareproblemen in het infotainmentsysteem leerde dat de eerste tenaamstelling al in mei 2023 was en dat - volgens BMW - de fabrieksgarantie in mei 2026 eindigt. Weet u het juiste bouwjaar van mijn auto?”    

Kijk naar het VIN

Het antwoord op deze vraag komt van onze technisch expert Harry Habraken. Hij is teamlid van ons panel dat voor de magazinerubriek Diagnose vragen van lezers beantwoordt: “Het is goed dat u in uw e-mail de aankoopnota hebt bijgevoegd. Daarop staat namelijk het VIN (voertuigidentificatienummer of chassisnummer) vermeld en aan de hand daarvan moet ik u wellicht teleurstellen: uw auto is op 5 april 2023 van de band gerold en heeft in mei ‘23 z’n afleveringsbeurt gehad. Waarom de RDW ‘februari 2025’ noemt, is mij een raadsel. En hoe het met de fabrieksgarantie zit, weet ik evenmin. Daarvoor kunt u navraag doen bij de importeur - dit aan de hand van het juiste bouwjaar.”

Signalement

Merk Bmw
Model 330e Touring
Carrosserie 5-deurs, stationwagon
Transmissie 8 versnellingen, sequentiële automaat
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 56.684

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn, plug-in hybride
Cilinderinhoud 1.998 cc
Maximaal vermogen 215 kW / 292 pk bij 5.000 tpm
Maximaal koppel 420 Nm bij 1.350 tpm
Accu capaciteit (bruto) 12 kWh
Inhoud brandstoftank 40 l
Lengte / breedte / hoogte 4.713 mm / 1.827 mm / 1.442 mm
Wielbasis 2.851 mm
Massa leeg 1.800 kg
Laadvermogen 550 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.500 kg / 750 kg
Banden 225/50R17Prijzen
Topsnelheid 230 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 5,9 s
CO2-uitstoot (WLTP) 31 g/km
BMW BMW 3-serie Occasionvergelijker Auto importeren

