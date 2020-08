Jaguar i-Pace EV320: zelfde actieradius, minder geld

Dat de bestaande i-Pace voluit ‘i-Pace EV400’ heet was tot nu toe nauwelijks relevant, omdat Jaguars eerste EV immers louter met deze aandrijflijn beschikbaar was. Nu wordt de EV400 echter verheven tot de krachtigste topversie, want de EV320 is een stukje minder krachtig. Het getal in de typeaanduiding staat voor het vermogen in pk’s, dat bij de nieuwste toevoeging dus op 320 stuks uitkomt. De 0-100 sprint neemt daarmee 6,4 tellen in beslag, tegen 4,8 seconden voor de EV400.

Bijzonder is dat het hierbij blijft. Anders dan bij bijvoorbeeld de Audi E-tron 50 krijgt de lichtere variant gewoon het grote accupakket van de topversie mee, zodat er aan verbruik en actieradius niets verandert. Ook de instapper is dus goed voor 470 WLTP-kilometers. Ook belangrijk is de ingebouwde lader, die bij een recente update van de i-Pace werd vervangen door het door velen gewenste driefasen-exemplaar. Dat geldt ook voor de EV320, die daarmee net als z’n krachtiger broertje met 11 kW kan laden.

Nu wel goedkoper

In Duitsland werd de Jaguar i-Pace EV320 gepresenteerd als een manier om met een goede uitrusting toch nog onder de aldaar fiscaal gunstige nettoprijs van 65.000 euro uit te komen. De EV320 is er bij de Oosterburen daarom alleen in combinatie met het middelste uitrustingsniveau SE en kost dan hetzelfde als een EV400 in een eenvoudiger S-trim.

Voor Nederland kiest de importeur een iets andere benaderingswijze, want is hier de auto fors voordeliger dan de EV400. Jaguar vraagt minimaal €65.990 voor de nieuwkomer, terwijl een EV400 minimaal €81.855 moet kosten. Dat scheelt ook fors in de bijtelling, die anno 2020 immers 22 procent bedraagt voor het deel van de prijs dat zich ten noorden van de 45 mille bevindt. Ter vergelijking: grote concurrent E-tron 50 quattro, die tijdelijk alleen uit voorraad leverbaar is, begint rond de 70 mille.

Voor die net geen 66.000 euro gaat het natuurlijk wel om de eenvoudigste S-variant. Wie toch wat aankleding wil, kan bij Jaguar aankloppen voor een i-Pace EV320 met een Business Pack. Voor €3.000 krijgt de auto dan 20-inch lichtmetaal, een elektrisch bedienbare achterklep, een tweede touchscreen onder het ‘hoofd-exemplaar’, stoelverwarming en nog wat kleinigheden. Ook voor de duurdere SE is er zo’n Business Pack, dat in dat geval voor €830 onder meer uitgebreider verstelbare stoelen en een panoramadak biedt. Prijzen van de SE- en HSE-uitvoeringen worden nog niet genoemd, maar worden aan dit verhaal toegevoegd als daar verandering in komt. De i-Pace EV320 is per direct te bestellen.