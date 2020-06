Opfrisbeurt voor Jaguar I-Pace

Jaguar voert een modeljaarupdate door op de begin 2018 gepresenteerde I-Pace. De elektrische cross-over werd enkele jaren geleden warm ontvangen, maar had helaas een fors minpunt: de elektrische Engelsman was niet geschikt voor driefasenladen met 11,1 kW. Jaguar blijkt open te hebben gestaan voor kritiek; deze onderhuids aangescherpte I-Pace is dat namelijk wel!

De aangescherpte I-Pace krijgt van Jaguar een 11 kW boordlader en daarmee kun je bij diverse openbare laadpunten én als je laadbox thuis ervoor geschikt is drie-fasenladen. Met een 11 kW-laadbox is één uur laden voldoende voor 53 kakelverse WLTP-kilometers in je accupakket. In 8,6 uur is de volledige 90 kWh weer vol te jagen met stroom. Via een 100 kW snellader kun je zelfs 127 kilometer per kwartier binnenhalen. Hiermee is een belangrijk kritiekpunt van de I-Pace dus verholpen.

Hoewel het uiterlijk van de I-Pace intact blijft en Jaguar ook de aandrijflijn van de I-Pace ongemoeid laat – de twee elektromotoren zijn ook nu weer goed voor 400 pk en 696 Nm koppel – verandert er op detailniveau wel degelijk het één en ander. Zo komt de I-Pace te beschikken over het nieuwe Pivi Pro-infotainmentsysteem dat onlangs in de Defender van concerngenoot Land Rover debuteerde. Het systeem is volgens Jaguar tot wel 85 procent sneller dan zijn voorganger. Het is gekoppeld aan twee displays van 10 en 5 inch. Ook is de navigatiesoftware verbeterd. Die maakt nu gebruik van actuele informatie en geeft dus onder meer beschikbare laadstations in de buurt, laadtarieven en laadtijden weer. Optioneel levert Jaguar een inductielader en Apple CarPlay en Android Auto zijn voortaan ook via Bluetooth – dus zonder kabel – te gebruiken.

Meer nieuws komt er in de vorm van een nieuw luchtfiltersysteem dat gebruikmaakt van filters die ook ultrafijne deeltjes en allergenen uit de lucht halen. Het systeem is ook via een applicatie op je smartphone te activeren en dat betekent dat je in een 'gereinigde' auto kunt instappen. Een eSIM-module is voortaan standaard en Jaguar levert de I-Pace met een voor een bepaalde tijd gratis 4G-abonnement. De 3D Surround Camera – het pakket dat een 360-gradenbeeld rond de auto kan geven – is verbeterd en Jaguar levert een digitale ClearSight-binnenspiegel in de I-Pace. Met een druk op de knop geeft de binnenspiegel het beeld weer dat de in de antennemodule gehuisveste camera ziet.

Is er dan helemaal geen uiterlijk nieuws? Jawel. De I-Pace komt beschikbaar met een Atlas Grey-kleurige grille en er komen drie nieuwe lakkleuren en een Bright Pack beschikbaar. Wie dat laatste pakket bestelt, krijgt een I-Pace met een met chroom omlijste grille, grijskleurige buitenspiegelkappen, chroomkleurige raamomlijsting én een grijze diffuser achterop.

Jaguar maakt de Nederlandse prijzen van de vernieuwde I-Pace op een later moment bekend.