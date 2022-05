NCAP: Assistentiesystemen Nissan Qashqai en Volkswagen ID5 heel goed

Euro NCAP voert naast botsproeven ook uitgebreide tests uit waarin het veiligheidssystemen van auto's onder de loep neemt. Eind vorig jaar nam de Europese tak van veiligheidsinstituut de semi-autonome systemen van zeven auto's op de snelweg onder de loep. De Hyundai Ioniq 5 en de Polestar 2 wisten daarbij niet te overtuigen. De Polestar 2 mocht zich samen met een drietal modellen die voor het eerst deelnamen aan NCAP's Highway Assistance-tests opnieuw bewijzen. Euro NCAP beoordeelde de Nissan Qashqai, Polestar 2, Volkswagen ID5 en Jaguar I-Pace op twee hoofdgebieden: Assistance Competence waarbij het evenwicht tussen betrokkenheid van de bestuurder en de rijhulpsystemen wordt onderzocht en Safety Backup waarbij wordt gekeken naar de 'vangnet'-functie die de systemen bieden.

De Polestar 2 heeft inmiddels software-update P1.8. ontvangen, voor Euro NCAP aanleiding om de rijsystemen opnieuw te testen. De Polestar 2 scoorde vorig jaar onder de kopjes Assistance Competence en Safety Back-up achtereenvolgens 50 en 85 procent van de haalbare punten. Ook was Euro NCAP niet te spreken over de wijze waarop de Polestar 2 afremde voor stilstaande auto's. In S-bochten zouden de systemen zonder stuurcorrecties van de bestuurder de auto slechts op lage snelheid in het midden van de rijbaan kunnen houden. In zijn herkansing behaalt de Polestar 2 nu 53 procent van de haalbare punten onder het kopje Assistance Competence. Daarnaast scoort de Polestar 2 nu 88 procent van de punten op het vlak van Safety Back-up. Volgens Euro NCAP gedraagt de auto zich in S-bochten beter. Onderaan de streep harkt de Polestar 2 nu drie van de vier sterren binnen, goed voor het predicaat 'goed' in plaats van 'matig'.

De Jaguar I-Pace komt er minder best van af. De snelwegassistentiesystemen - onthoud dat woord voor Scrabble - leverden de auto één van de vier sterren op. Onder de kopjes Assistance Competence hengelde Jaguars EV 53 procent van de haalbare punten binnen. Wat Safety Backup betreft scoorde de I-Pace 59 procent. Volgens Euro NCAP is het duidelijk waartoe de Jaguar in staat is en is het head-up display duidelijk. Omdat de automatische snelheidsbegrenzer de snelheid niet kan aanpassen op basis van verkeersborden, bochten of kruispunten laat hij punten liggen. Daarnaast is de I-Pace in staat om uit te wijken voor rijdende voertuigen, maar ziet de Jaguar stilstaande auto's over het hoofd. Door de inmiddels vier jaar oude I-Pace op te trommelen wil Euro NCAP onder meer laten zien hoe snel de ontwikkeling van veiligheidssystemen de afgelopen jaren is gegaan.

De grote winnaars zijn de Nissan Qashqai en de Volkswagen ID5. De twee auto's verdienden allebei het predicaat 'Heel goed'. De gebieden Assistance Competance en Safety Assist sloot de Qashqai af met achtereenvolgens 74 procent en 93 procent van de haalbare punten, de ID5 met 76 procent en 85 procent.