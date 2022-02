Jaguar I-Pace nu ook als Black Limited Edition

Jaguar steekt de I-Pace in het zwart komt met een gelimiteerde variant: de Black Limited Edition. Daarnaast krijgt de elektrische roofkat extra configuratiemogelijkheden en is compatibiliteit met Apple CarPlay en Android Auto voortaan standaard aanwezig.

De Black Limited Edition van de I-Pace is gebaseerd op de I-Pace S. De uitvoering is te herkennen aan zijn glanzend zwarte exterieurdetails: onder meer de omlijsting van de zijruiten, de grille, badges en zijspiegels zijn in die kleur gespoten. Daarnaast heeft de Black Limited Edition standaard privacy-glass en rolt hij op 20-inch vijfspaaks wielen. In het interieur zijn de stoelen, het dashboard, de hemelbekleding en de sierlijsten in het zwart uitgevoerd. Verder behoren het vaste glazen panoramadak en privacy glass tot de standaarduitrusting, alsook twaalfvoudig elektrisch verstelbare sportstoelen met memoryfunctie, premium ledkoplampen en automatisch dimmende spiegels.

Los van de Black Limited Edition is de I-Pace nu ook verkrijgbaar met het 'Premium Black Pack'. Naast de zwarte details op het exterieur heeft de I-Pace in deze uitvoering ook zwarte 22-inch wielen, een achterspoiler en luchtvering. Liever een afwisseling op al dat zwart? Dan kun je kiezen voor de nieuw aan het palet toegevoegde carrosseriekleur 'Ostuni Pearl White Metallic'. Voor alle I-Paces geldt dat ze voortaan standaard worden geleverd met het Smartphone Pack, dat compatibiliteit met Apple CarPlay en Android Auto omvat. De draadloze telefoonlader is nog wel tegen meerprijs leverbaar. In de nabije toekomst voegt Jaguar de spraakassistent Amazon Alexa toe aan de I-Pace. Alexa is tegen die tijd ook voor huidige eigenaren via een over-the-air update beschikbaar. Jaguar meldt echter dat de Nederlandse introductiedatum voor Alexa vooralsnog onbekend is.

De I-Pace Black Limited Edition is te bestellen vanaf €88.782, waarmee hij €5.710 duurder is dan de basisuitvoering I-Pace S, die voor €83.072 in de prijslijst staat. Daarvoor krijg je echter wel enkele opties die normaal gesproken pas op de €91.242 kostende I-Pace SE zitten.