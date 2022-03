Zo ver komt de Jaguar i-Pace in de praktijk

De Jaguar i-Pace zorgde eind 2018 voor een hoop reuring op de zakelijke markt. Het geheel elektrische model maakte door het bijtellingsvoordeel heel wat leaserijders enthousiast om nog even voor 31 december in te stappen. De winter confronteert EV-rijders met een kleine actieradius. Nu we bijna drieënhalf jaar verder zijn, kunnen we gelukkig een aardig beeld geven van hoe het met de actieradius zit bij mooie temperaturen. We reden hem echter ook bij temperaturen onder de 0 graden.

Gelukkig hadden wij al in de zomer van 2018 een exemplaar een week te leen, in een vergelijkende test waarbij de i-Pace aantrad tegen een Tesla Model S 75D. Temperatuur 23 graden, rustig zomerweer, en toen kwam de auto met het accupakket van 90 kWh 330 kilometer ver op een lading. In maart 2020 stuurden we de Jaguar i-Pace op pad voor een actieradiustest met meerdere elektrische auto’s en bij die rit haalden we er 11 kilometer meer uit, het verbruik was daarbij 23,4 kWh/100 km. De temperatuur lag net onder de 10 graden Celsius. Een jaar later kreeg een Jaguar i-Pace nog lagere temperaturen voor de kiezen, in de vergelijkende test van de elektrische Jag tegen de BMW iX3 was het -5 graden Celsius en ging het verbruik van de i-Pace over de grens van 30 kWh/100 kilometer.

Bij 31,5 kWh/100 km haalde de Jaguar nog maar 269 kilometer op een lading. We hadden toen een i-Pace die met drie fasen kon laden, bij de eerste batch kon de Jaguar dat nog niet. Snelladen kan tot 100 kW.

16 gebruikersreviews

Alle zestien reviewers die de bevindingen met hun i-Pace bijhouden hebben een EV400. Er is ook een EV320 geleverd, de auto met hetzelfde accupakket maar met anders afgeregelde software zodat het vermogen 320 pk bedraagt in plaats van 400 pk. De range van die versie is gelijk: 470 kilometer volgens WLTP.

Deze reviewer merkt op dat er daadwerkelijk meer stroom in de auto moet dan de auto aangeeft via de boordcomputer. Vandaar zijn opmerking dat de praktijkrange tussen de 350 en 400 kilometer is. Wij meten het verbruik van elektrische auto’s aan de laadpaal. Bij zomerse vakantieritten met dakkoffer noteert hij een range tussen de 250 en 300 kilometer.