De elektrische Volkswagen Polo heet ID Polo en het is die Volkswagen ID Polo waar je nu al een bestelling voor kunt plaatsen. De Volkswagen ID Polo heeft een voorlopige, zoals eerder beloofde vanafprijs van minder dan €25.000. Minstens zo interessant: we hebben uitgebreide technische specificaties!

De komst van de ID Polo is voor Volkswagen een belangrijk moment. Hiermee heeft het een volledig elektrische alternatief voor de Polo en dat betekent dat het merk zich voor het eerst mengt in de strijd met auto's als de Peugeot e-208 en Opel Corsa Electric. Ook markeert de ID Polo de start van een nieuw naambeleid waarbij een elektrisch model daadwerkelijk een woord achter het ID-deel van zijn naam heeft. De ID Buzz had dat als enige elektrische Volkswagen al. In de toekomst gaat de ID3 dus ID Golf heten, de ID7 waarschijnlijk ID Passat. De Volkswagen ID Polo zou een vanafprijs krijgen van minder dan €25.000 en Volkswagen heeft zich daaraan gehouden. Voor €24.990 is de Volkswagen ID Polo nu namelijk te reserveren.

De vanafprijs van €24.990 kon AutoWeek je al eerder melden en geldt natuurlijk voor de zowel motorisch als uitvoeringstechnisch minst bedeelde variant. Over de verschillende varianten van de Volkswagen ID Polo weten we nu meer. Wat voor alle ID Polo's geldt: hij is 4,05 meter lang, 1,82 meter breed en 1,53 meter hoog. De wielbasis van het in de basis voorwielaangedreven model bedraagt 2,6 meter. De bagageruimte: een riante 435 liter. Ter vergelijking: de brandstof-Polo lust maximaal 351 liter, de Golf 381 liter.

Volkswagen ID Polo: Trend en Life

De toegezegde verwachte vanafprijs van €24.990 geldt voor de Volkswagen ID Polo Trend. Die heeft net als de Life-uitvoering die daarboven komt te staan een 37 kWh LFP-accu die met maximaal 90 kW vol te laden is met kakelverse stroom. Dat pakket levert de ID Polo Trend en ID Polo Life een elektrisch bereik op van tot 300 kilometer. In de ID Polo Trend voedt die accu een 116 pk sterke elektromotor. De Life-uitvoering is met een 135 pk sterke elektromotor net even krachtiger. Voor de ID Polo met 37 kWh accu geeft Volkswagen een rijklaargewicht op van zo'n 1.512 kilo.

Volkswagen ID Polo: Style en GTI

Het blijft niet bij de Trend en Life. Zo komt de Volkswagen ID Polo er ook als Style en als GTI. Die hebben beide een 52 kWh NMC-accu die je met maximaal 130 kW kunt DC-laden. Dit accupakket levert de ID Polo Style en GTI een elektrisch bereik op van maximaal 450 kilometer. Het rijklaargewicht ligt met 1.515 kilo slechts enkele kilo's boven dat van de ID Polo met kleinere LFP-accu. In de Volkswagen ID Polo Style ligt een 211 pk sterke elektromotor, de sportievere ID Polo GTI is met 226 pk de sterkste variant.

Uitgebreidere technische specificaties volgen, evenals informatie over de uitrusting en de definitieve prijzen van alle varianten. De Volkswagen ID Polo begon zijn leven als ID2all Concept. De uiteindelijke productieversie is nog niet de opvolger van de Polo-met-benzinemotoren. Daar komt op termijn namelijk nog zeker één nieuwe generatie van.