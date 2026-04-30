De elektrische Volkswagen ID Polo heeft een vanafprijs van nipt minder dan €25.000. Die goedkope ID Polo is echter niet de ID Polo die Volkswagen met veel bombarie presenteerde. De gele rakker die je in dit artikel ziet, is dat wel. Althans, in zekere zin.

Net als vrijwel alle automerken lanceert ook Volkswagen zijn nieuwste model in een lekker aangeklede uitvoering, compleet met flinke lichtmetalen wielen, de meest uitgebreide verlichting en een vrijwel volle standaarduitrusting. In de meeste gevallen is het een van de duurste, zo niet de duurste uitvoering die wordt gebruikt om een nieuw model mee onder de aandacht te brengen. Dat is bij de Volkswagen ID Polo ook het geval. Dat is geen schande. Maar er is zoveel te doen om 'een ID Polo met een vanafprijs van minder dan €25.000' dat we op jacht zijn gegaan naar de instapper.

De Volkswagen ID Polo komt in Nederland op de markt als Trend, Life, Style en - later - als GTI. Daarbij is de Trend de voordeligste uitvoering die hand in hand gaat met de meest eenvoudige aandrijflijn. Dat is de ID Polo die €24.990 gaat kosten. In de configurator van Volkswagen Nederland is de ID Polo nog niet te vinden. In Duitsland heeft Volkswagen de online samensteller al wel aangeslingerd. Ook bij onze Oosterburen komt de ID Polo als Trend, Life en Style op de markt, evenals in een handjevol Launch Editions. Instapversie Trend staat er nog niet in de configurator, de daarboven gepositioneerde en vanbuiten vergelijkbaar aangeklede Life-smaak wél. Die uitvoering - die voor zover wij kunnen zien vanbuiten niet verschilt van instapversie Trend - hebben we voor je opgesnord.

De eenvoudigere Volkswagens ID Polo moeten het zonder lichtmetalen wielen doen, wat direct de wieldoppen onder de gele ID Polo in dit artikel verklaart. Dat gele lakje - Python Geel Metallic - is de enige gratis lakkleur. Dat is eens iets anders dan wit, zwart of grijs. In tegenstelling tot de blauwe ID Polo - waarschijnlijk de Style-uitvoering - heeft de instapper geen uitgebreide sfeerverlichting, of stuurverwarming, al is het stuurwiel net als de stoelen wel gereed voor 'latere activering'. Via een abonnementje dus. Een infotainmentsysteem met 12,9 inch scherm maar zonder navigatie ('latere activering') is standaard, evenals een 10-inch instrumentarium, parkeersensoren achter en climate control. De uitgebreide ID Light-ledverlichting, de verlichte Volkswagen-logo's en de achterlichten met 3D-ledlook en horizontale verlichting tussen de achterlichten, zitten op de basisversie niet.

De Volkswagen ID Polo Trend komt naar verwachting alleen in combinatie met de 116 pk sterke elektromotor en de 37 kWh accu. Reken op een bereik van een kleine 330 kilometer en 90 kW-snellaadvermogen. De ID Polo Trend van €24.990 is naar verwachting vanaf medio juli te bestellen. De prijzen van de overige uitvoeringen volgen. De Life komt met 37 kWh of 52 kWh accu en is er met 116 pk, 135 pk of 211 pk. De Style variant wordt niet met de 116 pk sterke elektromotor leverbaar. Ga je voor een ID Polo met de 52 kWh accu, dan kun je met 105 kW snelladen.

Voor een uitgebreide Back to Basics van de Volkswagen ID Polo is het nog te vroeg, maar die zal op termijn zéker komen.