Volkswagen ID Polo krijgt beloofde vanafprijs

Volkswagen heeft het al een tijdje over een vanafprijs van grofweg 25 mille voor de Volkswagen ID Polo. Dat blijkt ook voor Nederland te gelden.

De Volkswagen ID Polo komt volgend jaar de elektrische gelederen versterken bij Volkswagen. Het langverwachte elektrische alternatief van het bijna gelijknamige succesnummer moet onder meer met zijn prijskaartje gaan overtuigen. Volkswagen stelde tijdens de IAA in München dat het mikt op een vanafprijs van grofweg €25.000. Nu blijkt dat de Duitsers woord houden, ook hier in Nederland.

Geïnteresseerden kunnen inmiddels kenbaar maken bij Volkswagen dat ze op de hoogte gehouden willen worden. Reserveren van de ID Polo is 'binnenkort mogelijk', zo schrijft Volkswagen. Daarbij communiceert het merk een vanafprijs van €24.990 voor de ID Polo. Er staat ook een timer bij, die afloopt op 15 december. Mogelijk gaan dan dus de orderboeken al open en krijgen we wellicht meer te horen over de instapversie.

De grofweg 4,05 meter lange Volkswagen ID Polo gaat straks de strijd aan met auto's als de Renault 5, die er ook vanaf exact die prijs is. De Fransman biedt voor dat geld 95 pk vermogen en een rijbereik van 310 km met een 40 kWh grote accu. We zetten voor de ID Polo op vergelijkbare cijfers in. Waarschijnlijk is de Volkswagen wel wat ruimer. Het is nog wel even de vraag hoe de uitrusting voor dat geld is. Dikke kans dat de instap-ID Polo nog wat kaler voor de dag komt dan de Renault.