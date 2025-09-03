Opschudding in ID-land. Volkswagen stapt af van de ID-naamgeving voor zijn elektrische modellen waarbij die lettercombinatie gevolgd wordt door een getal dat de positionering van het model aangeeft. De huidige ID-modellen krijgen nog geen andere naam, het elektrische alternatief voor de Volkswagen Polo wordt de eerste die volgens de nieuwe naamstrategie wordt gedoopt. Die compacte elektrische hatchback gaat dus niet ID2all heten zoals zijn conceptuele voorbode en ook niet ID2. Het wordt Volkswagen ID Polo.

Volkswagen zegt dat het voor zijn ID-modellen 'iconische namen' gaat gebruiken en bevestigt daarbij dat de ID2all Concept als Volkswagen Polo op de markt komt. Dat kan maar een ding betekenen: de elektrische ID3 gaat op termijn ID Golf heten. Speculeren we verder, dan zou de ID4 op termijn ID Tiguan kunnen gaan heten, de ID7 misschien wel ID Passat. En de ID1/ID Every1? Wij voorspellen daar ID Up voor, al zegt Volkswagen daarover vooralsnog uiteraard niets. Het is in ieder geval aannemelijk dat de ID4 en ID7 in ieder geval tot hun eerste grondige facelift en misschien wel tot de generatiewissel hun huidige namen behouden. Duidelijk is dat de Volkswagen ID Polo die in 2026 op de markt komt de eerste, maar zeker niet de laatste volgens de nieuwe EV-naamgeving is.

Volkswagen-topman Thomas Schäfer legt in een begeleidend schrijven uit dat de traditionele modelnamen van het merk "stevig zijn verankerd in de hoofden van consumenten. Daarom tillen we onze bekende namen een nieuwe toekomst in. De ID Polo is nog maar het begin." Het feit dat iets als de ID Polo en ID Golf straks dus bestaat, heeft geen gevolgen voor de modellen met verbrandingsmotoren die dus niet aan het ID-label hangen. Die behouden hun namen, benadrukt Volkswagen.

Tijdens de IAA van München tilt Volkswagen ingepakte pre-productieversies van de Volkswagen ID Polo én van de GTI-versie daarvan - de ID Polo GTI - het podium op. Maar er is meer. Volkswagen brengt namelijk ook een volledig nieuw studiemodel mee naar de Duitse autobeurs. Die noemt het vooralsnog ID Cross Concept. De productieversie daarvan wordt het cross-alternatief voor de ID Polo en verhoudt zich dus tot die EV zoals de T-Cross nu tot de Polo met verbrandingsmotoren. Kijk dus niet gek op als de uiteindelijke productieversie van de Volkswagen ID Cross Concept straks opdroogt als Volkswagen ID T-Cross, al is het ook mogelijk dat de 'T-' uit de naam verdwijnt. T-Cross is immers minder 'iconisch' dan 'Polo'. Die productieversie staat voor de tweede helft van 2026 gepland.

Techniek

De Volkswagen ID Polo komt net als de GTI-versie daarvan en de 'ID Cross' op een aangepaste en eenvoudigere versie van het MEB-platform te staan. Het heet MEB Entry en is in beginsel niet achter-, maar voorwielaangedreven. De Volkswagen ID Polo wordt zo'n 4,05 meter lang en wordt wat formaat betreft vergelijkbaar met de Polo. Volkswagen beloofde eerder dat de ID Polo 'Golf-ruimte' biedt in een auto van Polo-formaat. De ID2all Concept had in ieder geval een voor een auto van dat formaat indrukwekkende bagageruimte van 440 liter. Voor de ID Polo GTI zetten we in op een vermogen van 226 pk.