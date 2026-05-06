De Volkswagen ID Polo krijgt een vanafprijs van €24.990. Nu zijn alle varianten van de Volkswagen ID Polo op de prijslijst gezet. De prijzen van de elektrische Volkswagen ID Polo lopen op tot €35.990.

Tot de Volkswagen ID Polo GTI er is, staat de nieuwe elektrische Volkswagen ID Polo in Nederland in acht varianten op de prijslijst. De goedkoopste daarvan kost €24.990, heeft 116 pk en een 37 kWh accu. Dit is de enige ID Polo die in Trend-uitvoering te krijgen is. De Volkswagen Polo is er met 37 kWh en met 52 kWh accu. De kleine batterij is een LFP-accu en is ook beschikbaar in combinatie met een 135 pk sterke elektromotor. De grotere 52 kWh batterij is een NMC-accu en valt voorlopig enkel te combineren met de 211 pk sterke elektromotor. Nu zijn specificaties en Nederlandse prijzen van alle andere varianten bekend.

ID Polo met 37 kWh accu: tot 329 kilometer rijbereik

De Volkswagen ID Polo met 37 kWh accu weegt rijklaar 1.568 kilo, ongeacht of je voor de 116 pk of 135 pk sterke elektromotor gaat. Het maximum trekgewicht van deze varianten is nog onbekend. Wel weten we dat zowel de 116 pk als 135 pk sterke varianten een topsnelheid van 160 km/h hebben en met 90 kW kunnen DC-laden. De 116 pk sterke versies trakteren je op een rijbereik van 315 kilometer. Ga je voor een ID Polo met 135 pk? Reken dan op 329 kilometer.

ID Polo met 52 kWh: tot 453 kilometer rijbereik

Een grotere accu betekent een groter bereik. De Volkswagen ID Polo met de grotere accu schopt het afhankelijk van de gekozen uitvoering tot een actieradius van 453 kilometer. De ID Polo met 52 kWh accu kan met 105 kW snelladen en bereikt vanuit stilstand in 7,1 seconden een snelheid van 100 km/h. De Polo met grotere accu is rijklaar een uiterst bescheiden 8 kilo zwaarder dan de versies met de kleinere batterij. Het maximum trekgewicht: 1.200 kilo. De 52 kWh accu is voorlopig alleen beschikbaar voor de 211 pk en 300 Nm sterke ID Polo. Ook de 226 pk sterke ID Polo GTI put zijn levensenergie straks uit deze batterij.

Accu Vermogen Actieradius Uitvoering Vanafprijs 37 kWh 116 pk 315 kilometer Trend €24.990 37 kWh 116 pk 315 kilometer Life €26.990 37 kWh 135 pk 329 kilometer Life €27.990 37 kWh 135 pk 329 kilometer Style €30.990 52 kWh 211 pk 454 kilometer Life €31.990 52 kWh 211 pk 453 kilometer Life First Edition €32.490 52 kWh 211 pk 442 kilometer Style €34.990 52 kWh 211 pk 442 kilometer Style First Edition €35.990

Uitrusting Volkswagen ID Polo

De absolute instapversie Trend biedt led-koplampen met automatisch grootlicht, heeft een 10,2 inch digitaal instrumentarium en een 12,9 inch groot infotainmentscherm. Automatische airco, parkeersensoren en zaken als een dodehoeksensor en Lane Assist zijn ook standaard. De kleur Python Yellow is de gratis standaardkleur.

Hoger op het menu staat de Life-uitvoering. Die heeft alles van de Trend, aangevuld met adaptieve cruise control, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor, Front Cross Traffic Assist en een automatisch dimmende binnenspiegel. Ook horen zaken als elektrisch inklapbare buitenspiegels, Android Auto- en Apple CarPlay-connectiviteit en een inductielader bij het Life-feestje. Daar komt nog een slim in te delen bagageruimte bij.

Als Style zit de ID Polo het lekkerste in zijn spullen. Vanaf deze uitvoering zijn lichtmetalen wielen (17-inch) standaard én je krijgt naast matrix-ledkoplampen en een verlicht Volkswagen-logo aan de voorzijde de '3D-achterlichten' en doorlopende ledstrip op de achterklep. Sfeerverlichting, sportstoelen, over twee zones gescheiden klimaatregeling en stoel- en stuurwielverwarming zijn ook standaard.

Dan de Launch Editions. De Life Launch Edition heeft alles van de Life, aangevuld met lichtmetalen wielen, navigatie, stoel- en stuurwielverwarming en getinte ruiten rondom. De ID Polo Style heeft op zijn beurt alles van de Style, maar voegt daar navigatie, Travel Assist, een 360-graden camera, elektrisch verstelbare stoelen met massagefunctie, een trekhaak en een glazen panoramadak aan toe.

De eerste exemplaren van de Volkswagen ID Polo met 52 kWh accu worden na de zomer geleverd. De versies met 37 kWh accu volgen later.