Natuurlijk is de komst van de elektrische Volkswagen ID Polo een mijlpaal voor het merk, want het betekent niet alleen de eerste elektrische variant van een succesnummer, Volkswagen maakt elektrisch rijden ook een stukje betaalbaarder. Althans, de instapper is er voor een bedrag vanaf €24.990. De ID Polo is een nieuwe EV op het MEB+platform voor compacte voorwielaandrijvers waarop eind dit jaar vier elektrische modellen staan van Volkswagen, Cupra en Skoda.

Vanaf september 2026 bij dealers

Ruimer dan Polo met verbrandingsmotor

Tot 455 kilometer actieradius

Eindelijk komt dan de langverwachte elektrische auto van €25.000. Tenminste, dat is de prijs waarvoor je de instapversie van de ID Polo kunt kopen. Dan krijg je overigens wel meteen een geel exemplaar, want dat is de gratis lak die Volkswagen aanbiedt op de basisversie. Het design van de ID Polo zal geen enkele bestaande Polo-rijder (de normale versie met benzinemotoren blijft gewoon) tegen de borst stuiten. De ID Polo is ondanks de nieuwe Pure Positive designtaal een echte Volkswagen om te zien. Niet langer dan de normale Polo, wel hoger en breder, en ruimer vanbinnen. Doordat Volkswagen op het MEB+platform voor de kleinere elektrische voorwielaandrijvers van het concern alle techniek die met de aandrijving te maken heeft in de neus stopt, ontstaat er een ruim interieur en grote bagageruimte. Zo heeft de laadaansluiting een plek in het rechter voorscherm. De bagageruimte is diep en met 441 liter biedt hij voor het segment veel ruimte. Dat doet de ID Polo ook voor de achterpassagiers. Op de achterbank is het voor personen die iets langer dan 1,80 meter zijn qua been- en hoofdruimte uit te houden, en dat geldt lang niet voor elke zogenaamde B-segmenter.

Grote schermen maar ook behoorlijk wat knoppen

Voorin zien we twee grote schermen, de grootste centraal op het dashboard, de ander is voor de informatie naar de bestuurder toe. Maar eromheen zien we behoorlijk veel knoppen en aankleding, iets wat we tot de vrijgave van de eerste beelden van de ID.3 Neo niet eerder hadden gezien in elektrische Volkswagens. Er zitten minder bedieningsfuncties in het centrale scherm, waar het merk wel erg veel zaken in gestopt had. Zelfs de volumeregeling ging met een slider onder het scherm, maar de ID Polo heeft een traditionele draaiknop. Daarmee kun je zelfs de hoeveel geluid die uit een Harmann Kardon-installatie komt regelen, want qua opties kan er veel met de elektrische Polo. Zelfs stoelen met massagefunctie.

Twee accupakketten, drie vermogens

Maar eerst staan we stil bij de techniek. Er zijn twee accupakketten voor de ID Polo. Het 37 kWh accupakket kun je combineren met een 116 pk en een 135 pk sterke elektromotor. De 52 kWh-variant voedt een 211 pk sterke elektromotor. Het grotere batterijpakket is volgestouwd met NMC technologie, de kleinere is een LFP-accupakket. Dat kun je aan de snellader laden met 105 kW, de basisaccu kan 90 kW aan, aan de DC-lader. Voor de versies met 37 kWh geeft Volkswagen een actieradius op van 329 kilometer, de 52 kWh moet 455 kilometer ver kunnen komen op een volle accu.

GTI komt later

Er staat ook nog een heftiger versie op stapel die de naam GTI krijgt en die later wordt onthuld. Die hete versie krijgt meer vermogen dan de sterkste ID Polo. Volkswagen heeft verder ook al een ID.Cross aangekondigd, een SUV-versie. Daarmee telt de compacte EV-familie van de Volkswagen Group eind dit jaar vier modellen. De Cupra Raval en de Volkswagen ID Polo die samen in het Spaanse Martorell gebouwd worden en de Skoda Epiq en de Volkswagen ID.Cross die in Pamplona van de band lopen.

Drie uitrustingen: Trend, Life en Style

De nieuwe ID-wind die bij Volkswagen waait brengt ook nieuwe namen voor de uitrustingen. Trend, Life en Style staat voor wat er allemaal op de auto’s zit. Trend staat voor het basisniveau, waarbij in tegenstelling tot bij de basis-Skoda Epiq bijvoorbeeld snelladen met 90 kW al standaard is. Rij-assistentiesystemen als Side Assist en Lane Assist zitten erop, net als airco. Wel ziet de ID Polo er wat braver uit, hij moet het in deze uitvoering stellen zonder lichtgevende balken tussen de koplampen en achterlichten. De Life gaat een stapje verder met zaken als adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera, elektrisch inklapbare zijspiegels en Apple Carplay en Android Auto. De telefoons die je daarmee kunt koppelen aan het multimediassysteem kun je laden op een inductieplaat onderaan het dashboard. Aan de top staat tot de komst van de GTI de Style. Die krijgt IQ Light, Led Matrix koplampen inclusief verlichte Volkswagen-logo’s en de blokjes achterlichten hebben op die uitvoering een 3D-effect. Volkswagen-ontwerper Andreas Mindt noemt ze whiskyglazen.

De Trend is er alleen met de basisspecificaties, dus met 116 pk en het 37 kWh grote accupakket. De Life kun je combineren met 37 of 52 kWh. In het eerste geval is het vermogen dan 116 of 135 pk en kan de auto met 90 kW snelladen. Bij het 52 kWh grote accupakket hoort de 211 pk motor en kan de auto tot een vermogen van 105 kW snelladen. Deze samenstelling kun je dus met de Life en de Style-uitrusting combineren. De Style kun je niet met de lichtste motor krijgen, wel met het kleinste accupakket: dus 37 en 52 kWh, en 135 of 211 pk. Van alle drie de motorversies is de topsnelheid 160 km/h.

Hoe vlot is de ID Polo en hoe ver komt -ie?

De versie met de 116 pk elektromotor sprint in 11 seconden van 0 naar 100 km/h, en de maximaal haalbare actieradius volgens WLTP is 315 kilometer. De versie met 135 kan het bekende sprintje net onder de tien seconden afronden (9,8 s). De WLTP-range voor deze variant is 329 kilometer. De versie met 211 pk zoeft in 7,4 seconden van 0 naar 100 en komt volgens WLTP 456 kilometer op een lading.

Warmtepomp niet standaard

Belangrijk om te vermelden: een warmtepomp is op geen enkele uitvoering standaard, wel krijgt de auto vehicle-to-load-technologie zodat je apparaten met de auto kunt opladen en de ID.Polo mag een aanhangwagen met een gewicht tot 1.200 kilo trekken. De auto weegt zelf 1.568 kilo met het 37 kWh-accupakket, de 52 kWh zet 1.576 kilo op de weegschaal. Voor Volkswagen nieuwe technieken zijn one pedal drive, waarbij de auto zelf stil komt te staan door heftige regeneratie en dat kan in combinatie met Connected Travel Assist: dat herkent het wanneer een verkeerslicht op rood staat en zet daarop acterend de auto stil.