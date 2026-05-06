De Volkswagen ID Polo gaat in meerdere varianten de Nederlandse Volkswagen-dealers bevolken. Een daarvan is de versie met de illustere drielettercombinatie 'GTI' op zijn achterklep. Van die sportieve Volkswagen ID Polo GTI weten we nu meer.

Onlangs liet AutoWeek je de elektrische Volkswagen ID Polo in zijn meest eenvoudige vorm zien. Aan de andere kant van het spectrum staat straks de Volkswagen ID Polo GTI. Daarvan weten we nu eerste officiële specificaties. Die zijn gelijktijdig wel en niet opmerkelijk. De ID Polo GTI is net als de ID2All waarmee Volkswagen op de ID Polo vooruitblikte 226 pk sterk. Niet zo verrassend dus, maar toch opmerkelijk: de ID Polo GTI is daarmee slechts 15 pk sterker dan de daaronder gepositioneerde versie zonder nadrukkelijk sportieve aspiraties. De Volkswagen ID Polo is er verder ook met 116 pk, 135 pk en 211 pk.

De huidige Polo met benzinemotoren heeft eveneens een GTI-versie. Die is met zijn 207 pk sterke 2.0 TSI in Nederland maar liefst 112 pk krachtiger dan de subtopper. Helemaal eerlijk is die vergelijking niet. In andere landen is de benzine-Polo er ook met 116 pk, al blijft ook dan het verschil in vermogen groot. Hoe dan ook is de ID Polo GTI motorisch vrij bescheiden. Sportieve concurrenten als de Opel Corsa GSE, Peugeot 208 GTI en Lancia Ypsilon HF schoppen het tot 280 pk.

De Volkswagen ID Polo GTI heeft de grootste accu uit de ID Polo-reeks. De batterij heeft een capaciteit van 52 kWh en is goed voor een rijbereik van zo'n 400 kilometer. Snelladen kan met 130 kW. De subtopper met 211 pk is al in staat om vanuit stilstand in 7,1 seconden naar de 100 km/h te sprinten. De Volkswagen ID Polo GTI duikt mogelijk richting de 6,5 seconden, voor de benzine-Polo GTI mag hij immers niet onderdoen. Reken ook op GTI-badges, grotere wielen, rode biesjes, GTI-stoelbekleding, evenals een straffer onderstel en een aangepaste stuurinrichting. De ID Polo GTI krijgt hoe dan ook adaptieve dempers en een mechanisch sperdifferentieel.

Op zekerheid hoef je niet lang te wachten, want Volkswagen presenteert de ID Polo GTI 15 mei aanstaande. Stiekem is al bekend hoe hij er vanbuiten uitziet, beeldmateriaal lekte al eerder uit.