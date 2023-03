Volkswagen ID2all: tot 450 kilometer bereik voor minder dan €25.000

Volkswagen komt in 2025 met een compacte elektrische auto onder de ID3. Dat wordt geen cross-over, maar gewoon een Polo-achtige hatchback! Dit is de Volkswagen ID2all Concept, een zeer concrete vooruitblik op de Volkswagen ID2 die je over twee jaar kunt kopen. Hij komt tot 450 kilometer ver en moet minder dan €25.000 gaan kosten.

Highlights Volkswagen ID2all Concept

Zeer concrete vooruitblik op ID2 van Polo-formaat

Geen cross-over, maar gewoon een traditionele hatchback

Tot 450 kilometer elektrisch

Nieuwe designtaal

In 2025 te koop voor minder dan €25.000

De ID-familie van Volkswagen groeit gestaag. Na de ID3, ID4, ID5 en ID Buzz komt het merk binnenkort met de ID7, een elektrisch equivalent van de Volkswagen Passat. Maar je raadt het al: daar blijft het niet bij. In 2025 komt Volkswagen met een compacte elektrische auto die een stap onder de ID3 wordt gepositioneerd. Met de ID Life gaf Volkswagen in 2021 al een vooruitblik op die auto, maar het ontwerp van dat studiemodel werd door het hogere management afgekeurd en in de prullenmand geworpen. Maar die Volkswagen ID2, die komt er heus wel. Met een nieuw studiemodel geeft Volkswagen weg wat je van de ID2 kunt verwachten. Dat blijkt heel wat!

Dit is de Volkswagen ID2all, een opvallend productierijp ogende voorbode op de ID2 die Seat straks voor Volkswagen in Spanje gaat bouwen. De ID2all lijkt in niets op de ID Life die hem voorging. In tegenstelling tot wat je wellicht had verwacht is de ID2all - en dus straks de ID2 - geen compacte elektrische cross-over, maar gewoon een traditionele vijfdeurs hatchback. Daarmee lijkt de ID2 écht een elektrisch alternatief van de Polo te worden. Daar komt bij dat Volkswagen met de ID2all direct een nieuwe designtaal introduceert. Volkswagen transformeert daarbij, naar eigen zeggen in een 'Love brand'. Het merk zegt het 'Volks' in Volkswagen serieuzer te gaan nemen dan in lange tijd heeft gedaan.

Afmetingen en ruimte

De Volkswagen ID2all is 4,05 meter lang, en 1,81 meter breed en 1,53 meter hoog. Die afmetingen maken hem ruim 20 centimeter dan de ID3 en vrijwel exact net zo groot als de Volkswagen Polo. Wel is de ID2all zo'n 8 centimeter hoger, maar ook zo'n 6 centimeter breder dan de huidige generatie Polo. De wielbasis van de Volkswagen ID2all overtreft die van de Polo met zo'n 5 centimeter. De ID2all heeft 2,6 meter tussen zijn voor- en achteras. Dat is weliswaar een kleine 17 centimeter minder dan de ID3, maar slechts 3,5 centimeter minder dan de Golf. Volkswagen zegt dan ook niet voor niets dat de ID2all Golf-ruimte biedt in een model van Polo-formaat.

Is dat meer dan fraaie marketingpraat? Dat valt nog te bezien. We hebben er immers nog niet in kunnen zitten. De bagageruimte van de ID2all is voor zijn formaat in ieder geval meer dan riant. De vijfdeurs hatchback slokt 490 liter op. Met de achterbank plat slikt hij zelfs 1.330 liter. Daarmee troeft hij niet alleen de Polo (355 tot 705 liter), maar ook de Golf af. Achter in de Golf kun je immers 381 liter kwijt. 29 liter minder. Waarom we deze cijfers zo serieus nemen? Dat is eenvoudig: ze geven naar verwachting een zeer nauwkeurige indicatie van wat de Volkswagen ID2, die in 2025 komt, te bieden heeft. De ID2 lust naar verwachting zelfs bagage meer dan de ID3 (385 liter). Onder de achterbank zit nog eens een extra opbergruimte van 50 liter. Ideaal voor je laadkabel. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Je voelt hem misschien wel aankomen: de ID2all heeft geen elektromotor achterin.

Specificaties Volkswagen ID2all

Je leest het goed: in tegenstelling tot de bestaande ID-modellen en andere EV's van de Volkswagen Group op het MEB-platform is de ID2all in de basis geen achterwielaandrijver. De compacte EV staat op een aangepast MEB-platform dat MEB Entry heet en speciaal bestemd is voor kleinere elektrische modellen. Dat betekent zeker niet dat de ID2all magertjes is gemotoriseerd. De voorwielen worden aangedreven door een 226 pk sterke elektromotor. Daarmee snelt de Volkswagen ID2all op papier in minder dan 7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt een theoretische 160 km/h. Het niet nader gespecificeerde accupakket ligt tussen de voor- en achteras en levert de ID2all een actieradius op van tot 450 kilometer (WLTP), hoewel hij op groot (20-inch) lichtmetaal staat. Het laadvermogen waarmee een leeg accupakket vol te jagen is met stroom, geeft Volkswagen niet vrij. Wel moet je het pakket in 20 minuten van 10 tot 80 procent van zijn capaciteit kunnen laden.

Wordt de Volkswagen ID2 straks dan een kleine krachtpatser? Ja en nee. De 226 pk die dit studiemodel te bieden heeft keert in de praktijk waarschijnlijk alleen terug in een GTI - pardon - GTX-versie van de ID2. De huidige Volkswagen Polo GTI schopt het immers tot een min of meer vergelijkbare 207 pk.

Design - Exterieur

De Volkswagen ID2all is meer dan enkel een concrete vooruitblik op een nieuwe compacte elektrische hatchback. Het studiemodel introduceert eveneens een nieuwe designtaal. Die leunt volgens Volkswagen op drie pijlers: stabiliteit, sympathie en spanning. Dat bekt lekker, maar de nieuwe designtaal is zeker interessant. Met de ID2all stapt Volkswagen namelijk af van het wat bolle, ronde design waarmee het zijn huidige ID-modellen overgiet. De ID2 heeft vrij eenvoudige, strakke lijnen en heeft een vrij conventionele vorm. Dat geeft het studiemodel een vrij nuchtere, volwassen uitstraling zonder overdadige uiterlijke poespas. Dat is tegenwoordig best verfrissend. De led-koplampen zijn wel met elkaar verbonden, maar het grootste deel van de lichtunits volgen de contouren die je van traditionele Volkswagen-koplampen kent. Aan de achterzijde zien we platte, strakke achterlichten die - je raadt het al - ook met elkaar zijn verbonden.

Vooral van opzij bezien doet de ID2all sterk denken aan de Polo. Interessante designelementen zijn de opvallend rechte raamlijn en de vorm van de C-stijl. Geen enkel ID-model naast de ID Buzz heeft nu zo'n kaarsrechte raamlijn, terwijl de C-stijl ons sterk doet denken aan die van grote broer Golf. Volgens Andreas Mindt, kersverse Head of Design bij Volkswagen, vormt deze C-stijl 'de ruggengraat' van het nieuwe Volkswagen-design en ga je hem in de toekomst terugzien op alle compacte Volkswagens.

Interieur

Vanbinnen is de Volkswagen ID2all een kind van zijn tijd. Dat betekent: een digitaal instrumentarium en een groot infotainmentscherm als grootste elementen. De klokkenwinkel heeft een diagonaal van 11 inch, het infotainmentscherm meet 12,9 inch. Het lijkt over en uit voor de aanraakgevoelige sliders waarin je in de huidige ID-modellen de klimaatregeling buiten via het display om bedient. Volkswagen geeft de ID2all gewoon een klein bedieningsorgaan met daarin een stel fysieke tuimelknoppen om de klimaatregeling en stoelverwarming mee aan te sturen. Tussen deze knoppen zit eveneens een fysieke volumeknop, al is het er een die je niet eerder in een Volkswagen hebt gezien. Andere functies zijn wél ondergebracht in het multimediasysteem, maar zijn via snelkoppelingen aan de onderzijde van het scherm volgens Volkswagen makkelijk te vinden.

In de oplopende middentunnel vinden we onder meer twee inductieladers die de je smartphone volgens Volkswagen met een magneet op hun plek houden. Wat we hier ook vinden: een ronde draai- en drukknop om het infotainmentsysteem mee te bedienen. Jawel! BMW stapt af van de iDrive-knop en Volkswagen voegt iets vergelijkbaars juist toe aan zijn auto's. Het stuurwiel heeft een opvallend klein hart en heeft op zowel de linker als rechterspaak een draaiwieltje met eronder twee fysieke knoppen. Hier keren de fysieke knoppen dus eveneens enigszins terug.

Introductie en prijs

Hoewel de ID2all er vrij productierijp uitziet, moet je nog tot 2025 wachten voordat de productieversie bij de dealers staat. Die auto - die zoals gezegd waarschijnlijk ID2 gaat heten - komt in 2025 op de markt met vermoedelijk een internationale vanafprijs van iets onder de €25.000. Of de ID2 dat straks ook in Nederland gaat kosten, zal moeten blijken. Maar daarmee eindigen de ambities van de Duitsers niet. Het werkt ook aan een compacte elektrische auto die minder dan €20.000 moet gaan kosten. Misschien is dat meer een ID2all (ID voor iedereen).