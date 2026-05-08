BMW iX4 spyshots
 
De BMW iX4 mag voor het eerst buiten de poort op de foto

Jan Lemkes
De BMW iX3 krijgt voor het eerst gezelschap van een iX4, een ‘coupé-SUV’ volgens een recept waarop BMW als geen ander merk aanspraak mag maken. Hier zie je die auto opnieuw.

Het is makkelijk om negatief te doen over de opkomst van de coupé-SUV, die zijn andere uiterlijk immers bijna per definitie moet bekopen met minder bagageruimte en een hogere prijs. Deze autosoort is, kortom, maar moeilijk te verdedigen, en wordt bovendien door lang niet iedereen mooi gevonden. Er is echter markt voor, al is het goed om te onthouden dat die markt beperkt is. Hoewel er genoeg aanbod is als het om SUV’s met een schuin aflopend dak gaat, is de reguliere variant bijna per definitie populairder. Dat verklaart waarom BMW het tot nu toe niet nodig vond om trendsetter X6 met de in de X5 superpopulaire PHEV-aandrijflijn te leveren, waarom datzelfde merk nooit met een elektrische iX4 kwam en waarom Volkswagen de ID5 zelfs alweer van de markt heeft gehaald in Nederland.

Zo’n iX4 komt er nu voor het eerst wel, uiteraard op basis van de iX3 die pas kort als separaat model naast de X3 wordt aangeboden. Het recept is bekend en de nieuwe iX4 brengt afgaande op wat we nu weten geen verrassingen met zich mee. Na een eerder gespot exemplaar achter een hek zien we de iX4 nu voor het eerst in het openbaar voorbij rijden. Het dak loopt niet alleen sneller af, maar lijkt ook als geheel lager dan bij een iX3. Onder de achterruit zit een subtiele spoiler, maar onder die schouderlijn lijkt alles zo goed als identiek aan de iX3. Dat geldt ook voor de techniek, hoewel deze meer gestroomlijnde carrosserievorm bij veel EV’s toch een net wat lager verbruik en dus een nipt grotere actieradius oplevert. Kun je zo’n coupé-SUV toch nog verdedigen tegenover je vrienden.

BMW X4 BMW iX4 Elektrische Auto
