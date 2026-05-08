Rimacs Verne begint eerste autonome taxiservice van Europa

Het Kroatische Verne, waarbij onder meer Rimac-topman Mate Rimac betrokken is, is begonnen met het aanbieden van autonome taxiritten in Zagreb. Daarmee is Verne de eerste die zo’n dienst aanbiedt in Europa.

Mensen in Zagreb kunnen vanaf vandaag met de Verne-app een ritje bestellen in een autonome taxi van Verne. Die auto rijdt als het goed is volledig zelf, al is er aanvankelijk nog wel een ‘operator’ aan boor die de boel in de gaten houdt. Ook blijft de service aanvankelijk beperkt tot enkele strikt afgekaderde stukken van de Kroatische hoofdstad.

De ritten vinden ook nog niet plaats met de speciaal voor en door Verne ontwikkelde taxi die in 2024 werd getoond. Die auto bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase, dus gaat Verne van start met een Arcfox Alpha T5 uit China. Die rijdt zelf dankzij eveneens Chinese software van Pony.ai.

Er gaat dus nog een heleboel veranderen bij Verne in de komende jaren. Niet alleen moet die eigen auto op een dag inzetbaar zijn, ook wil Verne zijn werkgebied fors gaan uitbreiden en zonder ‘bestuurders’ gaan rijden. Verne heeft alvast de juiste partners in huis om de plannen te verwezenlijken. Niet alleen is Rimacs Mate Rimac betrokken, ook Uber doet mee en wil de diensten van Verne via het eigen platform gaan aanbieden.