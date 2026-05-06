BMW i5 M60 xDrive
BMW Group bouwt twee miljoenste elektrische auto

Van 0 naar twee miljoen in 13 jaar

Het kan hard gaan. In 2013 produceerde BMW zijn eerste elektrische seriemodel ooit. Dertien jaar later staat de productieteller van elektrische auto's op twee miljoen stuks.

De BMW i3 was in 2013 de eerste elektrische auto van de BMW Group die in serieproductie ging. Later volgde de iX3 en inmiddels heeft BMW met de iX1, iX2, i3, een nieuwe iX3, de i4, de i5, de iX en i7 een behoorlijk uitgebreid EV-gamma. Er komen nog meer elektrische BMW's aan, maar BMW is niet het enige merk van BMW Group dat elektrische modellen verkoopt. Mini heeft de elektrische Mini Cooper, Aceman en Countryman op het menu en zelfs Rolls-Royce verkoopt een EV: de Spectre. Al die elektrische modellen van de BMW Group zijn nu goed voor twee miljoen geproduceerde auto's.

De twee miljoenste elektrische auto van de BMW Group is een Tansanit Blue gespoten BMW i5 M50 xDrive. Dat is de 601 pk sterke i5 met 81,2 kWh accu en een rijbereik van 539 kilometer. De i5 is er overigens ook als mildere eDrive 40 met 340 pk met achterwielaandrijving en als eDrive 40 xDrive met vierwielaandrijving en 394 pk.

