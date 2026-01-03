Vorige maand reden we met een gecamoufleerd prototype van de Volkswagen ID Polo, de volledig elektrische compacte hatchback die na de zomer in de showroom staat. Het dashboard zat bij die eerste kennismaking weggestopt onder een zeiltje voorzien van een aantal gaten voor de meest essentiële bedieningsorganen, zodat we toch een rondje konden rijden. Nu trekken ze in Wolfsburg letterlijk het doek van het dashboard af en kunnen we je een ongecamoufleerd interieur laten zien.

Geleerd van fouten: boekhouders naar de achtergrond

De opzet van het ID Polo-dashboard is compleet nieuw en laat volgens Volkswagen zien welke richting het uitgaat voor alle volgende ID-modellen. Hierbij geeft VW ruiterlijk toe dat er is geluisterd naar de kritiek op de bediening van de eerste generatie ID-modellen en dat er geleerd is van de fouten die daarbij gemaakt zijn. Niet alleen luidt de nieuwe opzet de terugkeer van fysieke knoppen in, het is tevens het debuut van een nieuwe softwaregeneratie. In 2020 maakten we bij de ID3 kennis met een dashboard waarbij uit kostenbesparing het aantal fysieke knoppen tot een absoluut minimum was teruggebracht; voor vrijwel alles was je aangewezen op het multimediascherm. Dat vraagt echter te veel aandacht en leidt af van het verkeer. Het terugdraaien van de kostenreductie van destijds moet bijdragen aan een intuïtievere en daardoor veiligere bediening.

Volkswagen ID Polo heeft echte knoppen, en daar veel van

Bij de ID Polo is het dashboardontwerp horizontaal georiënteerd en nog altijd vrij minimalistisch: strak en zakelijk maar met meer bedieningsgemak dan bij de eerdere elektrische VW’s. Wat al meteen bij het instappen opvalt, is dat de gebruikte materialen een stuk prettiger aanvoelen dan destijds bij de ID3. Verder springt onder het infotainmentscherm van de ID Polo een rijtje fysieke knoppen in het oog voor de bediening van de airco en de alarmlichten. Wie bang is dat je de ventilatieroosters net als bij de ID7 alleen kunt richten via het touchscreen, kunnen we geruststellen: die oplossing voor een niet-bestaand probleem heeft de ID Polo niet. De uitstroomopeningen zijn gewoon handmatig te bedienen. En om het audiovolume aan te passen hoef je niet meer te vegen over een slider maar heb je weer gewoon een echte draaiknop, voor snelle en nauwkeurige aanpassingen van de geluidssterkte. Al die knoppen, toetsen en schakelaars hebben een geribbeld oppervlak wat veel grip geeft. We vinden het ook terug op de portierontgrendelhendel (die werkt gewoon mechanisch en niet via een digitale knop). Voor de audio- en cruisecontrolbediening op het stuur heb je geen touchvlakjes maar heb je ook hier gewoon fysieke knoppen. Overigens zitten er ook een paar blinde vlakjes tussen die knoppen op het stuur. Dat is niet voor opties waar je niet voor betaald hebt, maar bedieningsruimte voor toekomstige functies. En alsof het niet genoeg is, heb je in het bestuurdersportier weer vier knoppen voor de bediening van de zijruiten in plaats van slechts twee. Het draagt er allemaal aan bij dat je de auto veel meer op intuïtie kunt bedienen dan tot voor kort bij Volkswagen het geval was.

Lekker retro: meters uit de Golf I

Bij De ID Polo geen klein display bovenop de stuurkolom met daarin alleen de meest essentiële informatie, maar een volwassen digitaal instrumentarium (10,25 inch) in het dashboard. Midscheeps heb je een 13-inch touchscreen. De inrichting van het multimediasysteem komt net als de grafische uitvoering daarvan sterk overeen met wat we al van Volkswagen kennen. Dat vraagt weinig gewenning. Moeiteloos haal je op zowel het instrumentarium als op het infotainmentscherm de gewenste informatie in beeld. Voor wie de hang naar retro verder gaat dan de terugkeer van een set fysieke knoppen: met een druk op de knop krijgt het instrumentarium de layout van dat van de eerste generatie van de Volkswagen Golf, inclusief een analoog ogende snelheidsmeter en een vermogensmeter die eruitziet als de toerenteller van destijds. Het is overigens wel het instrumentarium uit 1982, dus van na de facelift. Daar is voor gekozen om de doodeenvoudige reden dat die versie al een klein lcd-klokje had, wat nu gebruikt kan worden voor informatie die met naalden op een wijzerplaat niet valt te geven. Ondertussen wordt ook het multimediascherm niet vergeten: door daar een retrosaus overheen te gieten ziet de mediaspeler eruit als een cassettebandje en oogt de accumeter als die van toen.