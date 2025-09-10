De nieuwe Volkswagen-modellen op de IAA vielen op door hun naam en door de terugkeer van knoppen op het dashboard en het stuur. CEO Thomas Schäfer trekt het boetekleed aan over keuzes in het recente verleden.

"We are back on the right track", sprak Thomas Schäfer tijdens de lancering van de ID Polo en ID Cross. Waaruit je kan concluderen dat het merk tot voor kort dus niet op het juiste spoor zat met de ergonomische keuzes van (voornamelijk) de ID-modellen. “Kijk, binnen de auto-industrie heb je natuurlijk discussie welke richting je op moet”, reageert hij in gesprek met AutoWeek. “We dachten met nieuwe ideeën over wel of geen knoppen logischerwijs dat dat de goede keus was. Maar we bleken de wensen van de klanten verkeerd te hebben ingeschat. En je moet mensen wel geven wat ze willen. Nee, dit bleef niet beperkt tot kritiek van de pers. Via onze dealers kregen we ook enorm veel feedback. Niet alleen over de ergonomie, maar ook over onze naamstrategie. Toen we in maart een groot dealer-event hadden voor dealers wereldwijd, waren knoppen en modelnamen de zaken die het meest langs kwamen. En er was veel opluchting toen we konden aankondigen zaken anders te gaan doen.”

De keuze om klassieke namen als Polo en binnen afzienbare tijd ook Golf terug te halen voor de elektrische modellen klopt volgens hem met de auto’s die er nu zijn, maar hij heeft niet per se spijt dat dat niet eerder het geval was. "De ID3 was geen Golf. Dus het was goed dat hij die naam niet droeg. De proporties, de uitstraling: het was de goede keuze dit geen Golf te noemen. Terwijl de ID Polo echt een Polo gaat zijn qua uitstraling, qua look & feel. Dat moet kloppen. Anders begeef je je op een gevaarlijk pad met het gebruik van je sterkste namen.” (Iets waar Ford duidelijk anders over denkt)

Schäfer vertelt verder dat elke nieuwe VW een nieuwe naam gaat krijgen, maar dat niet álle namen uit het verleden zullen worden gebruikt. De ID Golf is al bevestigd, maar met Up, Passat en Tiguan is het afwachten.