Is de elektrische Volkswagen ID Polo je te laag? Geen probleem, aldus Volkswagen. De ID Polo krijgt een cross-over als alternatief en het is die Volkswagen ID Cross die we je nu kunnen laten zien.

In 2026 komt Volkswagen met een cross-over naast, of eigenlijk boven, de elektrische Volkswagen ID Polo. Die verhoudt zich tot die ID Polo zoals de huidige T-Cross tot de brandstof-Polo. In september blikte Volkswagen met de ID Cross Concept al vooruit op de elektrische cross-over. Het merk gaf toen aan dat die conceptuele voorbode vrijwel productierijp was. Daar blijkt geen woord aan gelogen. De Volkswagen ID Cross die we je nu kunnen laten zien, lijkt er als twee druppels water op.

Het prototype op deze nieuwe set foto's vertoont namelijk enorme gelijkenissen met het genoemde studiemodel. Helemaal vrij van plakkers is het testexemplaar niet, al hoef je niet over een levendige fantasie te beschikken om het stickerwerk weg te kunnen denken. We zien plakkers die de daadwerkelijke vorm van de achterlichten trachten te verhullen en op de achterbumper is zwart stickerwerk met verticale rode delen aangebracht, al dient het gros daarvan slechts ter misleiding. De reflectoren zitten een aanzienlijk stuk lager in de achterbumper. Op de C-stijlen zijn duidelijk grijze stickers aangebracht die de Citroën-achtige designelementen eronder verhullen. Net als de achterlichten zijn ook de koplampen aangekleed met maskerend stickerwerk.

De Volkswagen ID Cross - als die zo gaat heten - komt in de zomer van 2026 op de markt. Hij deelt zijn platform met de ID Polo en dus ook met auto's als de aanstaande Cupra Raval en Skoda Epiq. De cross-over wordt 4,16 meter lang en overtreft de T-Cross daarmee met enkele centimeters. De ID Cross mag tot 1.200 kilo trekken en krijgt een elektrisch bereik van maximaal 420 kilometer. Ook weten we al dat de bagageruimte met een capaciteit van 450 liter meer dan behoorlijk is voor een auto in dit segment. Daar komt nog een frunk bij waar een bescheiden 25 liter in past.

Uitgebreide technische specificaties volgen natuurlijk pas tijdens de onthulling van de auto.