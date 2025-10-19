Highlights Volkswagen ID Cross

Hoge broer van ID Polo

Ruim 400 km actieradius

1.200 kilo trekgewicht

Al jaren is de ID3 de kleinste elektrische Volkswagen. Dat is toch een EV van Golf-formaat. Daaronder is er nog niets, terwijl concurrenten als Peugeot, Opel en Renault al even actief zijn met kleine EV’s. Sterker zelfs; die hebben niet alleen traditionele B-segmenters met een elektrische aandrijflijn, maar ook hoogpotige broertjes daarvan. Niets van dat alles bij Volkswagen, maar met de ID Polo zit er in elk geval eentje aan te komen en in de vorm van de ID Cross krijgt dat model al vrij snel een cross-over-alternatief naast zich.

We kunnen gerust spreken van een belangrijke uitbreiding, al komt die niet bepaald als een verrassing. De Volkswagen ID Polo is al zo goed als productieklaar en tijdens de IAA in München kregen we een heel concrete voorbode op de ID Cross te zien. Althans, we gaan er nog even van uit dat ID Cross ook echt de naam van het productiemodel wordt. ID Polo Cross of ID T-Cross is eveneens een mogelijkheid. Volkswagen zegt zelf in elk geval zoveel mogelijk ‘legendarische namen’ te willen gebruiken voor EV’s, in dat licht zou Polo Cross wellicht nog logischer zijn.

Volkswagen tekent de nieuwkomer uiteraard volgens hun jongste designhandboek. Dat betekent dat de ID Cross – zo zullen we ‘m toch nog maar even noemen - zowel aan de voor- als achterkant vrij dunne verlichting krijgt, die over de hele breedte loopt en halverwege onderbroken is door een verlicht logo. Dat kennen we bijvoorbeeld al van bestaande ID-modellen, maar bij de ID Cross (en de ID Polo) wordt de koets duidelijk wat scherper van vorm. Volkswagen laat de vloeiende lijnen van bijvoorbeeld de ID.4 en ID.7 voor wat ze zijn en gaat naar wat conventionelere proporties voor de aankomende EV’s. De ID Cross profiteert al daarvan. Ondanks een wat behoudender insteek voor de algehele vorm, zijn er ook speelse elementen. Zo krijgt de ID Cross bijvoorbeeld opvallende elementen in de C-stijl, die er haast een vleugje Citroën aan geven.

Ruim en opgeruimd

Kijkend naar de conceptversie, kunnen we al vrij zeker zeggen dat de Volkswagen ID Cross straks zo’n 4,16 meter lang wordt en krap 1,60 meter hoog. Daarnaast mag je alvast voorzichtig rekenen op 450 liter bagageruimte. Dat is best ruim voor dit segment en dan komt er ook nog eens een 25 liter grote frunk in de neus bij. Over het interieur gesproken: Volkswagen gaat wederom voor de minimalistische aanpak die we gewend zijn van hun EV’s. Reken op een 11-inch digitaal instrumentarium en een 13-inch centraal infotainmentscherm. Goed nieuws voor knoppenliefhebbers: het studiemodel had al een rijtje fysieke knoppen in het dashboard zitten, dus die zijn er straks zeker bij. Verder zitten er op het stuurwiel gewoon fysieke knoppen, in plaats van de aanraakgevoelige exemplaren die we jarenlang gewend waren van Volkswagen.

Lekker trekken

De Volkswagen ID Cross deelt straks veel techniek met de ID Polo en staat op een variant van de MEB-basis. In het studiemodel was er een 211 pk sterke elektromotor van de partij die de voorwielen aandrijft, maar mildere krachtbronnen zijn er straks ongetwijfeld ook. Wij weet komt er bovendien, net als bij de Polo, een sterkere GTI-versie bij. We zetten in elk geval alvast in op een actieradius van 400 km, al is het nog even afwachten welke accu’s er straks aanwezig zijn. Niet geheel onbelangrijk voor veel cross-over-rijders: je mag met de ID Cross aardig wat meesleuren. Het trekgewicht bedraagt maar liefst 1.200 kilo, met een maximale kogeldruk van 75 kilo. We verwachten de Volkswagen ID Cross in 2027 op de markt.