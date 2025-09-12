Een nieuw platform, een geheel nieuw interieurconcept, een veelbelovende elektrische aandrijflijn en een nieuwe designtaal: de nieuwe BMW iX3 wordt niet voor niets geschaard onder de noemer ‘Neue Klasse’. Deze auto markeert in alles een nieuw startpunt voor BMW en zal navolging krijgen in allerlei modellen die nog gaan komen.

Minder opvallend is dat de iX3 ook de eerste BMW is met een nieuw BMW-logo. BMW rept er zelf zelfs niet eens over in de persberichten over de auto, maar voor wie goed kijkt is het nieuws toch wel goed te zien. En geen zorgen: het logo is niet radicaal anders. BMW maakt niet ineens die blauwe elementen geel en heeft ook nog steeds definitief afscheid genomen van dat door M-kleuren opgeleukte logo dat sinds 2023 op iedere afgebeulde E90 te vinden is. Nee, het gaat juist om een logo dat net wat strakker en ingetogener is dan het exemplaar dat we nu al vele jaren kennen. Dat komt vooral doordat BMW afscheid heeft genomen van heel wat chroom. Zo is de verchroomde scheidslijn tussen de zwarte omlijsting en de blauw/witte propeller weg, net als het chroom tussen het blauw en het wit van dat centrale punt. De zwarte omlijsting zelf glimt minder hard en hoewel de iX3 altijd elektrisch is, zit er geen blauwe rand meer om het logo. Voorheen was dat wel het geval bij elektrische BMW’s, al heeft de gefacelifte iX die rand ook al niet. Die iX heeft verder trouwens wel nog het ‘oude’ logo met meer chroom, dus die primeur is echt voor de iX3.

BMW presenteerde in 2020 al een nieuwe en strakkere versie van z’n logo, maar die variant was alleen voor ‘on- en offline communicatie’. Niet voor op auto’s dus, hoewel het nu gepresenteerde nieuwe logo alsnog sterk op dat ‘communicatielogo’ lijkt.