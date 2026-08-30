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De nieuwe BMW i4 gaat van start met ... een cabrio! - Vooruitblik

Dakloos begin

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De gloednieuwe BMW i3 staat straks naast de welbekende i4 in de showroom, maar er zit ook een geheel nieuwe i4 in het vat. Die begint als cabriolet.

Nu er een nieuwe en volledig elektrische 3-serie is in de vorm van de BMW i3, vraag je je misschien af welke rol de i4 dan nog vervult. Nou, voorlopig lijkt de huidige i4 gewoon nog een tijdje als vijfdeursalternatief naast die i3 te blijven staan. BMW werkt ook aan een geheel nieuwe i4 op basis van de i3. Daarvan kregen we onlangs het eerste levensteken. Op spionagefoto’s zagen we immers een open versie van de i3 en het kan eigenlijk niet anders dan dat BMW die i4 Cabrio noemt. Het lijkt er dus op dat de compleet nieuwe i4 in open vorm debuteert.

Het is überhaupt nog even de vraag of er ook nog (Gran) Coupé-varianten in het vat zitten, want die zijn bevestigd noch gespot. Daarbij is het nog onduidelijk wat er met de brandstofgestookte 4-serie gaat gebeuren. Ook de brandstofbroer van de i3, de nog te onthullen nieuwe 3-serie, krijgt waarschijnlijk gewoon weer een sportiever gelijnd alternatief.

We weten echter zeker dat we nog niet de nieuwe 4-serie Cabrio, maar de elektrische i4 Cabrio hebben gezien. Dat is niet alleen op te maken uit het gebrek aan motorgeluid, maar blijkt ook uit de neus en vorm van de auto. De i3 en 3-serie verschillen onder meer van elkaar qua lengte van de neus; bij de i3 is die wat korter en ook de gespotte auto heeft de korte variant. De achterkant oogt daardoor juist relatief log, want daar is een duidelijkere overhang én de onderste raamlijn loopt vrij sterk op naar achteren.

Dat laatste komt ook door het vouwdak, dat in zijn geheel onder de achterklep weg te vouwen moet zijn. De keuze voor een stoffen in plaats van een stalen klapdak is niet alleen lekker traditioneel, maar voorkomt tevens een nóg dikker achterwerk. Maar er zijn meer goede tradities die in ere worden gehouden. De BMW i4 Cabrio wordt een vierzitter en met een beetje geluk kunnen er zelfs mensen met onderbenen achterin zitten.

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Open, maar sportief

Nu is het verwijderen van een dak doorgaans niet bevorderlijk voor het rijgedrag, maar je mag van BMW verwachten dat de i4 Cabrio gewoon lekker stuurt. Aan het vermogen zal het in elk geval niet liggen. We zetten in op dezelfde aandrijflijnen als van de BMW i3. Dan mogen we dus in elk geval een 469 pk en 645 Nm sterke 50 xDrive verwachten. In de i3 hangt daaraan een maar liefst 108,7 kWh groot accupakket en dat levert een WLTP-bereik van maar liefst 912 km op. Logischerwijs wordt de i4 Cabrio een slag zwaarder en in combinatie met een hogere luchtweerstand zal dat het bereik enigszins drukken. Met een snellaadvermogen van 400 kW ben je gelukkig snel weer op weg als je een geschikte lader hebt gevonden. Overigens zit er eveneens een mildere achterwielaangedreven versie in het vat (de 40) met een vermogen van 320 pk.

De onthulling van de BMW i4 Cabrio is waarschijnlijk pas volgend jaar en daarmee is Nederland straks toch weer een cabriolet rijker. Leuk, want veel zijn er tegenwoordig niet meer. Later vandaag zetten we alle nu nieuw leverbare cabriolets van onder een ton bij elkaar.

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