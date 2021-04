De elektrische toekomstplannen van de autofabrikanten

Dit decennium gaat straks ongetwijfeld de boeken in als de periode waarin elektrisch rijden van uitzondering tot nieuwe norm werd verheven. Overheden zetten in op het stapsgewijs uit de showroom verbannen van nieuwe auto’s met brandstofmotor. Diverse fabrikanten gingen mee en brachten meer elektrische auto’s uit. In veel gevallen hangt er zelfs al een concreet jaartal aan de overstap naar puur elektrisch aanbod.

Klimaatverandering is één van de grootste thema’s waarover de wereld zich momenteel buigt. CO2-uitstoot is de grote aanjager en een deel daarvan is toe te schrijven aan auto’s. Hoewel de uitstoot van elektrische auto’s natuurlijk afhangt van de stroommix van een land, gelden EV’s als een goede manier om de CO2-uitstoot van verkeer terug te dringen. De Europese Unie zet daarom sterk in op het vergroten van het aandeel elektrische auto’s. Eind 2020 lekten er plannen uit die laten zien hoe de EU aankijkt tegen het wagenpark van 2030. Dan moeten er minstens dertig miljoen elektrische auto’s op de Europese wegen rijden. Dat klinkt als veel, maar dat valt relatief nog wel mee. Op dit moment zijn er pakweg 280 miljoen auto’s op de Europese wegen. In 2030 zijn dat er ongetwijfeld nog meer, dus zal bij het halen van het doel waarschijnlijk nog geen tien procent volledig elektrisch aangedreven zijn.

Alsnog kan dat een behoorlijke opgave worden. Immers, het verkooptempo van BEV’s moet flink omhoog om die 30 miljoen te bereiken. In 2020 werden er in de EU ruim een half miljoen nieuwe volledig elektrische auto’s verkocht. Voldoende groei in die verkopen valt of staat met twee zaken: de laadinfrastructuur en het aanbod vanuit de auto-industrie.

De EU verlaagt vooralsnog enkel de toegestane gemiddelde CO2-uitstoot per autofabrikant om merken aan te zetten tot het uitbrengen van meer geëlektrificeerde auto’s. Onder meer in het van de EU losgeweekte Verenigd Koninkrijk gaan ze al een stap verder. Daar mogen per 2030 geen nieuwe auto’s meer in de verkoop met enkel een brandstofmotor. Hybrides mogen nog tot 2035 verkocht worden, maar alleen als die ‘een aanzienlijke afstand kunnen rijden zonder uitstoot uit de uitlaat’. In 2035 moet de brandstofmotor dan als het goed is helemaal uit het nieuwe aanbod verdwenen zijn. Hoewel de Britse markt natuurlijk maar een deel van de Europese markt is, is het duidelijk dat autofabrikanten hierop moeten anticiperen. De kans is immers groot dat ook de EU op den duur met zo’n duidelijke grens komt en anders zorgen de alsmaar scherper wordende CO2-emissie-eisen er wel voor dat een auto met brandstofmotor op den duur niet meer kan.

Jaguar

Een van de merken die er echt geen gras over laten groeien, is Jaguar. Dat maakte onlangs bekend dat per 2025 al geen enkele nieuwe Jaguar meer een brandstofmotor heeft. Niet alleen op zichzelf al een uiterst scherpe deadline, maar zeker ook voor Jaguar. Dat staat nou niet per se bekend als een merk dat de brandstofmotor snel vaarwel zou zeggen. Hoewel de I-Pace (foto) aan de ene kant de elektrische ambities van Jaguar al liet zien, biedt het ok nog auto’s aan met dikke V8’s. Daaraan komt dus al over krap vier jaar een einde. Hoe de Britten het gaan aanpakken, is nog wat spannend. Ze stoomden in eerste instantie hun eigen MLA-basis klaar voor onder meer een volledig elektrische XJ, maar juist die auto is nu geschrapt. Het platform is volgens Jaguar niet optimaal voor het doel van 2025, waarschijnlijk omdat het nog geen pure EV-basis is. Nu zet het merk in op een basis die wél enkel voor elektrische auto’s is bestemd. Welke dat wordt, is nog ongewis. Jaguar zegt hiervoor een partner binnen de auto-industrie te zoeken. Een volledig zelf ontwikkeld platform wordt het dus niet; mogelijk gaat het samen met een andere partij wel werken aan een gedeelde basis, maar zelfs het inkopen van een bestaand modulair platform is een mogelijkheid. Dan zijn er natuurlijk meerdere spelers te bedenken, zoals Volkswagen met het MEB-platform, Hyundai met e-GMP, of Volvo-moederbedrijf Geely. Jaguar-CEO Thierry Bolloré zegt dat er meerdere opties op tafel liggen.

Volvo

Ook Volvo toont zich ambitieus als het aankomt op de overstap naar een puur elektrisch aanbod. Dat merk zet een rode cirkel om 2030. Dan moet het hele modellengamma enkel nog uit BEV’s bestaan. In de aanloop daarnaartoe schroeft Volvo het aanbod al stevig op. De onlangs onthulde C40 Recharge (foto) is het eerste model van het merk dat enkel met een volledig elektrische aandrijflijn wordt geleverd. De komende jaren volgen er meer. Er wordt onder meer gewerkt aan een EV die onder de XC40 en C40 in het gamma komt. Dat lijkt de eerstvolgende te worden, liet Volvo’s topman commerciële operaties Lex Kerssemakers onlangs doorschemeren in gesprek met AutoWeek. Vermoedelijk maakt die gebruik van het nieuwe modulaire EV-platform SEA, ontwikkeld door moederbedrijf Geely.

Maar er komt ook hoger in het gamma meer aan. Volvo werkt aan nog vier andere modellen die uiterlijk in 2025 volledig elektrisch leverbaar worden, waaronder de XC90 en mogelijk ook de S60 of S90. Daarvoor grijpt het een evolutie van het huidige SPA-platform aan, een basis die ook nog ruimte biedt aan (plug-in) hybride aandrijflijnen. Op den duur nemen de volledig elektrische Volvo’s het grotendeels over van de equivalenten met een brandstofmotor aan boord en in 2030 gaat de laatste brandstofmotor de deur uit.

Ford

Het voormalige moederbedrijf van Volvo, Ford, richt ook haar pijlen op 2030 als het jaar waarin het hier in Europa de verbrandingsmotor vaarwel zegt. Momenteel omarmt het steeds meer de deels elektrische aandrijflijnen als tussenstap. Tot medio 2026 breidt Ford het aanbod van plug-in hybrides zodanig uit dat er in dat jaar geen modellen meer in het gamma zijn die nog niet een elektromotor aan boord hebben. Op dat moment heeft het ook al meerdere volledig elektrische auto’s in de showroom staan. We kennen natuurlijk de Mustang Mach-E (foto) inmiddels, maar er komt een kleinere BEV achteraan die per 2023 in Keulen van de band moet rollen.

Eerder werd al bekend dat Ford gebruik gaat maken van het MEB-platform van Volkswagen en het zou zomaar kunnen dat dit het eerste voorbeeld daarvan wordt. Mogelijk wordt dat een auto die naast de Focus of de opvolger van de Mondeo in het (compacte) middensegment staat. Er gaan echter ook geruchten dat de Mondeo-opvolger die volgend jaar verschijnt een volledig elektrische variant krijgt. De bedrijfsautotak van Ford ontkomt ook niet aan de elektrificatie. Momenteel kennen we de Transit Custom en Tourneo Custom al als plug-in, maar een volledig elektrische Transit is op komst en is al onthuld in de VS. Vanaf 2024 moeten alle bedrijfsauto’s minstens een plug-in hybride aandrijflijn hebben of volledig elektrisch leverbaar zijn. Halverwege dit decennium is de brandstofmotor dus al een behoorlijk eind in de hoek gezet bij Ford en in 2030 is het echt helemaal afgelopen.

Volkswagen

De Volkswagen Group is er weliswaar vroeg bij met meerdere volledig elektrische modellen en loopt daarin toch wel voor op eerdergenoemde merken, maar op de lange termijn stelt het merk Volkswagen een wat voorzichtiger doel. In 2030 wil het 70 procent van haar Europese gamma volledig elektrisch hebben. Net als eerdergenoemde merken voert Wolfsburg de komende jaren het aandeel plug-in hybrides op en komen er dus nog wel opvolgers van bekende namen als de Golf, Polo en Passat naast de elektrische MEB-modellen. De komende jaren komt er ieder jaar minstens één puur elektrisch model uit. De ID.5 en ID.6 komen dit jaar nog, gevolgd door de productieversies van de ID Buzz en de ID Space Vizzion (foto). Ongeveer halverwege het decennium doet een opvolger van het MEB-platform z’n intrede en wil Volkswagen met een hoger bereik, sneller laden, constant vernieuwende software en autonome technologie zich profileren als ‘marktleider’. VW wacht dus alleen wat langer voordat het volledig overstapt op puur elektrisch.

Renault

Net als Volkswagen slaat Renault nog niet met de vuist op tafel om vervolgens een concreet jaartal te noemen waarin al zijn modellen elektrisch zijn. Toch zit er genoeg interessants in het vat. Tot in 2025 presenteert het merk tal van nieuwe elektrische modellen. Binnen de groep komen er negen volledig elektrische types; naar verluidt zou ongeveer de helft daarvan een wybertje op de neus krijgen. Tegen die tijd rekent Renault erop dat 30 procent van haar verkopen uit volledig elektrische auto’s bestaat, 35 procent zal deels elektrisch zijn en de rest, eveneens 35 procent, heeft nog puur een brandstofmotor. Reken onder meer op een volledig elektrische retro-Renault 5 (foto), de Mégane eVision en waarschijnlijk ook nog een elektrische reïncarnatie van de Renault 4. Genoeg om naar uit te kijken dus.

Hyundai/Kia

Genoeg over de Europese merken, want ook de Zuid-Koreaanse zetten grote stappen op het gebied van elektrisch rijden. Met de Hyundai Kona Electric en de e-Niro van zustermerk Kia gooien ze in Nederland erg hoge ogen. Daar komen de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 (foto) bij dit jaar. Dat zijn de eerste auto’s die we hier krijgen op de E-GMP-basis, een modulair platform dat op papier veelbelovende prestaties mogelijk maakt. Er komt een hele reeks modellen op te staan in de komende jaren. Hyundai belooft wereldwijd zelfs twaalf EV’s in 2025, waarvan tenminste drie puur elektrische Ioniqs. Ook wil het in 2030 per jaar 700.000 waterstofauto’s bouwen. Geen loze beloften dus, al is Hyundai wel iets voorzichtiger als het aankomt op volledig overstappen op een louter elektrisch gamma.

Hyundai wil in 2040 enkel nog (deels) elektrische auto’s leveren. Kia zegt dat per 2030 40 procent van de verkochte auto’s een BEV, HEV of PHEV is. Op weg daarnaartoe lanceert het tot aan 2026 zes volledig elektrische auto’s op de E-GMP-basis en vijf modellen die een doorontwikkeling zijn van bestaande EV’s. Let wel: het gaat bij zowel Hyundai als Kia om wereldwijde doelen, dus voor de Europese markt pakt het hoogstwaarschijnlijk steviger uit. Zeker omdat de overheden hier tegen die tijd de brandstofmotor nog meer in het verdomhoekje hebben geplaatst dan nu het geval is.

Toyota

Hoewel we Toyota kennen als het merk dat er met haar hybride aandrijflijnen vroeg bij was en juist wat laat ten tonele verschijnt met puur elektrische auto’s, komt er ook van dat merk dit decennium het een en ander aan. Natuurlijk is er al de Mirai met brandstofcel, maar er komen ook auto’s aan die elektrisch rijden op energie uit het lichtnet. Daarvoor stoomt Toyota het e-TNGA-platform klaar. Op die basis verschijnt binnenkort het eerste model: een middelgrote SUV (foto). Uiteindelijk komen er nog voor 2030 zes EV’s in verschillende soorten en maten, naar verwachting ook een compacte cross-over, een compacte hatchback, een soort mini-MPV, een middelgrote sedan/fastback en een grote SUV. In 2025 moet het aandeel volledig elektrische modellen in het Toyota-gamma 10 procent zijn, maar dat groeit in de jaren erna ongetwijfeld.

Nissan

Net als bij alliantiepartner Renault is de einddatum van de verbrandingsmotor bij Nissan nog niet concreet. Wel stelt het merk al een ander helder doel: in 2030 heeft elke Nissan een vorm van elektrificatie aan boord. De volledig elektrische Ariya (foto) die dit jaar op de markt komt, gaat de Leaf vergezellen. Daarnaast betreedt de nieuwe Qashqai dit jaar de Nederlandse wegen. Waarom we de Qashqai noemen? Nou, die rijdt volledig elektrisch als je ’m met de e-Power-aandrijflijn bestelt. Hij haalt zijn stroom alleen nog wel uit een brandstofmotor die als een soort generator fungeert.